Puigdemont a Bruxelles, ecco come può chiedere asilo in Belgio

Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont è volato ieri in Belgio e, secondo le indiscrezioni dei media spagnoli, starebbe valutando di chiedere asilo politico a Bruxelles. Puigdemont, destituito dal premier Mariano Rajoy come presidente della Catalogna, si è rivolto a Paul Bekaert, un avvocato fiammingo che già in passato si era occupato di richieste di protezione per militanti Baschi. Bekaert sostiene che al momento Puigdemont non ha ancora deciso se chiedere l’asilo, ma sta «valutando tutte le opzioni» per evitare le incriminazioni per sedizione, malversazione (uso improprio di fondi pubblici) e ribellione che gli sono state rivolte da Madrid. Resta da capire quali spiragli si aprirebbero per Puigdemont nel caso di un appello effettivo a Bruxelles.

1) A chi si deve rivolgere Puigdemont? E cosa si intende, nel suo caso, per “asilo”?

Puigdemont dovrà rivolgersi al Commissioner general for refugees and stateless persons (Cgrs), un organismo indipendente che si occupa di valutare ed accogliere le domande di protezione di cittadini stranieri. Nella definizione che ne dà la Cgrs, per «asilo» si intende la tutela offerta in due casi: a) la persona ha abbandonato il paese di origine perché «era perseguitata per nazionalità, etnia, convinzioni politica o religiose o appartenza a un particolare gruppo sociale» o b) si rischiano «seri danni» in caso di ritorno nel paese d’origine. La vicenda di Puigdemont rientrerebbe nella prima ipotesi, perché per «seri danni» si intendono misure come pena di morte, tortura e negazione dei diritti umani.

2) Ma lo può richiedere anche un cittadino della Ue?

Sì e, anzi, può accedere a una corsia preferenziale rispetto ai cittadini extracomunitari. La Cgrs dà priorità alle domande di asilo dei cittadini europei, gestendole con una procedura accelerata che evita alle pratiche di “incagliarsi” nell’enorme mole di domande che pervengono a Bruxelles. Di fatto i casi di cittadini Ue sono abbastanza rari e la Cgrs tende a pensare che i rischi di «seri danni» siano abbastanza improbabili in uno Stato di diritto dell’Unione. L’onere della prova è comunque affidato al richiedente.



3) Come funziona la procedura?

Lo Stato belga potrebbe chiedere alcuni controlli preventivi come il rilascio delle impronte digitali e un’analisi ai raggi X per rilevare (eventuali) casi di tubercolosi. Dopo di che bisogna compilare un questionario e affrontare un colloquio a difesa della propria posizione, spiegando perché è fondata e quali rischi si stanno correndo. I tempi, come già scritto sopra, sono più rapidi della media: la Cgrs fa passare cinque giorni lavorativi dalla ricezione del documento (in arrivo dall’Ufficio immigrazione) alla formulazione del verdetto. In caso di risposta negativa, si apre una finestra di 30 giorni di tempo per presentare ricorso. In caso di risposta positiva, le autorità belga dovrebbero notificare all’Unione europea la propria scelta.

4) Ma perché proprio il Belgio? “Solo” per le sedi diplomatiche della Ue?

Il Belgio è l’unico paese che ha dimostrato una qualche sensibilità alla causa catalana nel corso della contesa tra Madrid e Barcellona. La comunità locale di fiamminghi ha sempre espresso vicinanza agli indipendentisti e potrebbe fornire un assist a Puigdemont per l’apertura della vicenda a una dimensione più internazionale. Come scrive anche La Vanguardia, un quotidiano catalano, l’obiettivo reale di Puigdemont può essere quello di «internazionalizzare il caso dell’articolo 155»: insomma, tentare di coinvolgere la Ue nelle trattative con Madrid, sottraendola al ruolo di terzietà che si è sempre imposta fino ad oggi.

5) Ma quante chance ci sono di ottenere l’asilo?

È ancora la Vanguardia a scrivere che il legale di Puigdemont, Paul Bekaert, si è mostrato molto cauto sulla possibilità di ottenere l’asilo. «L'asilo può essere

chiesto, ma ottenerlo è un'altra cosa» ha dichiarato in un’intervista radiofonica, alludendo alle difficoltà che potrebbero palesarsi nel dimostrare lo «stato di persecuzione» agli occhi dei commissari europei. Da parte loro, le autorità belghe non hanno mostrato segni di apertura a una concessione che creerebbe un grosso imbarazzo con la Spagna e il resto dell’Unione europea. Il premier belga Charles Michel ha già detto che al momento «non è in discussione» la concessione dell’asilo.

