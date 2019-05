Dalla Spagna: «Puigdemont torna a Barcellona». Ma l’ex presidente è rimasto a Bruxelles

Giallo sul rientro di Carles Puigdemont a Barcellona. Secondo il quotidiano catalano La Vanguardia e altri media spagnoli, l’ex presidente della Generalitat sarebbe tornato a Barcellona con almeno due suoi ministri per essere ascoltato dai giudici. Ma a tarda sera si è saputo che a bordo del volo proveniente da Bruxelles, atterrato all'aeroporto El Prat poco dopo le 23, c'erano solo due ex consiglieri della Generalitat: Dolors Bassa (lavoro) e Joaquim Forn (interno). Da leader in esilio, Puigdemont ha chiesto a Bruxelles un «giudizio equo» da parte della magistratura spagnola e, Dal Belgio Puigdemont si è detto pronto a partecipare alle elezioni di fine dicembre. L'ex presidente, destituito dall'intervento del governo di Madrid, è accusato di sedizione e ribellione per avere proclamato l'indipendenza della Catalogna.

«Siamo qui non per chiedere asilo politico – ha spiegato Puigdemont nella sede dell'Associazione della stampa estera nella capitale belga – ma per poter agire in modo libero e sicuro. Siamo qui alla ricerca di garanzie, il governo centrale sta dimostrando un desiderio di vendetta, non di giustizia, nei confronti degli indipendentisti catalani, vogliamo essere sicuri di poter godere di un processo che sia giusto e indipendente». Il leader catalano ha anche chiesto nuovamente la mediazione europea per «difendere l'idea di Europa».

Puigdemont ha negato di essere «fuggito» per stringere legami con gli autonomisti fiamminghi, e ha smentito di voler chiedere asilo politico in Belgio. Infatti ieri sera secondo notizie di stampa, il leader sarebbe rientrato a Barcellona in aereo con due ex ministri del governo regionale. Il suo arrivo a Bruxelles ha colto di sorpresa l'establishment europeo, che in queste settimane si è ben guardato dal tenere rapporti con gli indipendentisti catalani. Anzi, i vertici della Ue e gli Stati membri hanno sempre sostenuto il governo di Mariano Rajoy.

Il premier belga Charles Michel ha assicurato ieri che Puigdemont verrà trattato «come qualsiasi cittadino europeo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri».A seguito della scelta del Parlamento catalano di dichiarare l'indipendenza - considerando legittimi e vincolanti i risultati ottenuti nel referendum sull'indipendenza del primo ottobre, del tutto «illegittimo» invece per la legge spagnola - il governo Rajoy ha deciso di intervenire per azzerare l'autonomia e le istituzioni catalane, applicando l'articolo 155 della Costituzione, e ha indetto nuove elezioni regionali per il 21 dicembre.

Puigdemont e gli ex ministri catalani sono stati convocati dall'Audiencia Nacional che ha anche ordinato agli accusati di versare entro tre giorni una garanzia di 6,2 milioni di euro, altrimenti i loro beni saranno pignorati.La conferenza stampa di Puigdemont ieri pomeriggio, nella capitale belga, è parsa ai più confusa e incerta. La rapida decisione del governo Rajoy di chiamare i catalani al voto a brevissimo termine ha messo in crisi l'establishment indipendentista, costretto a questo punto a fare campagna elettorale piuttosto che a gestire la presunta indipendenza della regione.

Pur attaccando lo Stato centrale, il PdeCat, il partito di destra di Puigdemont e la sinistra repubblicana di Oriol Junqueras, hanno fatto sapere che prenderanno parte alle elezioni. «Al premier Rajoy - ha detto ancora ieri da Bruxelles il leader catalano - faccio una semplice domanda: è pronto a rispettare il risultato delle prossime elezioni in Catalogna? Io sono pronto. Noi rispetteremo il risultato delle elezioni del 21 dicembre, comunque vada: il governo spagnolo farà altrettanto?». Puigdemont ha detto di non avere «mai abbandonato il governo della Catalogna»: «Continueremo a lavorare, non sfuggiremo - ha aggiunto - alla giustizia ma ci confronteremo con la giustizia in modo politico». E ieri i cinque membri del governo catalano rimasti a Barcellona si sono riuniti nella sede del Parlamento catalano sotto la direzione del vicepresidente deposto Junqueras.

Per contrastare «l'aggressività estrema del governo spagnolo» il leader catalano ha indicato le priorità per gli indipendentisti, tra Bruxelles e Barcellona: «Portare la questione catalana nel cuore istituzionale dell'Europa per ribadire il diritto all'autodeterminazione»; «continuare l'attività politica come ministri legittimi del governo di Catalogna, nonostante le limitazioni e la strategia del non confronto del governo centrale»; «resistere nei sindacati, nelle organizzazioni e nelle amministrazioni pubbliche per evitare la demolizione del sistema istituzionale catalano».La Borsa di Madrid anche ieri è stata la migliore in Europa chiudendo in rialzo dello 0,74 per cento. Mentre sono scesi ancora, all'1,44%, i rendimenti dei bonos decennali con lo spread sui bund tedeschi in calo a 108 punti. Per Standard&Poor's l'economia spagnola si sta confermando solida e lo scontro tra Barcellona e Madrid «non dovrebbe avere alcun impatto immediato sul rating sovrano BBB+) o sull'outlook positivo della Spagna».

© Riproduzione riservata