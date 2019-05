Stallo politico in Irlanda del Nord, il budget sarà definito a Londra

La nuova legge finanziaria dell’Irlanda del Nord sarà discussa ed eventualmente approvata dal Parlamento di Londra. La decisione - di fronte all’ennesima fumata nera nelle trattative per ristabilire un accordo di governo tra unionisti del Dup e repubblicani dello Sinn Fein - è stata annunciata dal ministro britannico per l’Irlanda del Nord, James Brokenshire, ed è il primo passo verso la restaurazione della cosiddetta “direct rule”, il controllo diretto da parte di Londra. Di fatto, la sospensione dell’autonomia concessa alla nazione del Regno Unito.

Brokenshire in realtà ha cercato di gettare acqua sul fuoco su uno sviluppo che rischia di riaccendere le tensioni in un’area a lungo divisa e creare uteriori grattacapi alla premier britannica Theresa May, già alle prese con il nodo Brexit: ha detto che i colloqui tra le parti continueranno, che ci sono progressi e che l’iter legislativo del bilancio tornerà a essere gestito a Belfast quando un accordo per la condivisione del potere sarà stato trovato. Ma dai due partiti nordirlandesi, in particolare dallo Sinn Fein, non arrivano segnali che inducano all’ottimismo. E il clima è peggiorato dopo che il Dup, il partito unionista protestante, ha stretto un accordo con i Tories a Londra per sostenere il governo di Theresa May.

La leader dello Sinn Fein, Michelle O’Neill (a sinistra) con il presidente Gerry Adams

«I colloqui sono falliti - ha detto Michelle O’Neill, leader del partito cattolico, un tempo braccio politico dell’Ira - abbiamo fatto del nostro meglio per essere flessibili». E ha chiesto ai governi britannico e irlandese di «agire rapidamente per garantire l’eguaglianza» in Irlanda del Nord. Quanto al Dup, accusa lo Sinn Fein di tenere in ostaggio il governo dell’Ulster con «un’agenda politica miope», con riferimento alle richieste di diritti aggiuntivi ai cittadini di lingua irlandese.

Nazionalisti irlandesi e unionisti filo-britannici condividevano il potere in base agli accordi del Venerdì santo del 1998, sottoscritti da Londra e Dublino, che misero fine a 30 anni di violenze, aprendo la strada alla devolution per le contee nordirlandesi. A gennaio di quest’anno lo Sinn Fein è uscito dal governo, lamentandosi di non essere trattato come partner paritario. Le successive elezioni, con i due partiti che sono finiti quasi appaiati, non ha sbloccato l’impasse e da allora Londra procede di proroga in proroga. Ora ha fatto un passo ulteriore - e Brokenshire sta anche considerando l’ipotesi di tagliare gli stipendi dei parlamentari nordirlandesi finché non ci sarà un governo, per aumentare la pressione sulle parti. Anche Dublino però inizia a farsi sentire e fa sapere che, se si tornerà alla famigerata “direct rule”, anche l’Irlanda dovrà avere un ruolo.

