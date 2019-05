Trump evoca Guantanamo e punta a cambiare la Green card. Caccia a un complice di Saipov

Dice basta al politically correct nella lotta terrorismo, evoca Guantanamo e soprattutto accusa i democratici per il programma Dv Lottery, il programma di concessione della Green card grazie al quale Sayfullo Saipov, l'attentatore uzbeko di New York, è in Usa dal 2010. Non solo una «persona malata e folle». Per Donald Trump, l’uomo di origini uzbeche che il 31 ottobre ha seminato il terrore a New York guidando contromano su una pista ciclabile e uccidendo otto persone è anche un «animale». Lo ha detto il presidente stesso definendo il primo attacco terroristico dall'11 settembre 2001 come un «atto orribile».

Ma l’inquilino della Casa Bianca (il suo “travel ban” è stato bocciato nelle sue varie versioni perché impedisce l'ingresso in Usa di cittadini di nazioni prevalentemente musulmane) ha fatto tuttavia notizia per come ha attaccato l'opposizione democratica - in minoranza al Congresso - accusandola di avere promosso un sistema d'immigrazione che avrebbe consentito al killer di mettere piede legalmente in Usa, dimenticando però il fatto quel sistema fosse stato frutto di intese bipartisan.

Trump è tornato comunque a fare pressing sul Congresso («Prenderò tutte le misure necessarie per proteggere il nostro popolo») affinché cambi il sistema di una lotteria a cui ogni anno partecipano milioni di persone da tutto il mondo e che consente a stranieri di vincere una Green Card e dunque di diventare residenti permanenti degli Usa ed eventualmente cittadini americani. «Dobbiamo diventare molto più duri, più intelligenti e molto meno politicamente corretti; siamo così politicamente corretti che non siamo capaci di fare nulla», ha detto parlando dalla Cabinet Room della Casa Bianca, dove era prevista una riunione con la sua squadra di governo. Trump ha fatto capire che vuole mettere fine alla lotteria nella sua forma attuale.

In mattinata aveva scritto su Twitter che «il terrorista è venuto nel nostro Paese attraverso quello che è chiamato Diversity Visa Lottery Program, un'invenzione [del Senatore democratico di New York] Chuck Schumer. Voglio un sistema basato sul merito». Schumer ha risposto: «Invece di politicizzare e dividere l'America, cosa che sembra fare tutte le volte in cui c’è una tragedia nazionale, il presidente Yrump dovrebbe farci unire».

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

E sul punto a Trump ha risposto anche il governatore di New York, Andrew Cuomo: «Non è il momento di fare politica, non è il momento di fomentare l'odio». Cuomo sostiene la teoria del lupo solitario radicalizzato in Usa.

Trump ha infine evocato la possibilità di inviare a Guantanamo l'attentatore di New York: «Certamente lo considererò», ha detto rispondendo ad una domanda di un giornalista.

Le indagini: killer ispirato da video Isis, caccia a un secondo uomo

Sayfullo Saipov, il killer che ieri ha guidato contromano un furgone preso a noleggio su una pista ciclabile di New York City uccedendo otto persone e ferendone 12, aveva pianificato l'attacco «da settimane» seguendo «alla lettera» le istruzioni diffuse sui social media dall'Isis, «in nome del quale ha agito». Avrebbe visionato una novantina di video prodotti dal Califfato. Lo ha detto John Miller, commissario del dipartimento di polizia di New York, facendo riferimento al cittadino dell'Uzbekistan arrivato nel 2010 in Usa, dove era un residente permanente (aveva la Green Card).

Stando a quando spiegato, Saipov non era mai stato oggetto di indagini da parte dell'Fbi e del dipartimento di polizia della Grande Mela. «Sembra» invece che abbia avuto legami con persone oggetto di inchiesta. Il New York Times parla di caccia aperta a un secondo uomo.

L'attentatore si trova ancora in ospedale dove è stato curato dopo essere stato ferito dalla polizia; l'uomo era sceso dalla vettura che guidava gridando «Allah è grande». Un agente lo aveva bloccato sparandogli all'addome. È stato poi interrogato nella notte.

Il killer, hanno raccontato gli inquirenti, non ha mostrato alcun segno di pentimento, anzi è «orgoglioso» dell'attacco e avrebbe detto che «voleva continuare a uccidere» se non fosse finito con il furgoncino contro il pulmino della scuola vicina al luogo dell'attacco.

