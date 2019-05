Trump, nuovo attacco a ministro Giustizia: non sono contento di lui

Donald Trump vola in Asia, dove arriverà oggi per il suo viaggio di 12 giorni, ma al decollo non manca di accendere la miccia del dibattito politico. Torna a sbeffeggiare il suo ministro della Giustizia, Jeff Sessions, affermando nuovamente di non essere contento di lui, non escludendo di poterlo licenziare. Il punto è l'inchiesta sui presunti contatti con esponenti russi e la «linea di difesa» che Trump da tempo suggerisce è di guardare piuttosto all'operato dei democratici. L’inquilino della Casa Bianca aveva già provato a scaricare il ministro con un attacco dalle pagine del New York Times, per sentirsi rispondere da Sessions che «sarebbe rimasto al suo posto». Intanto continua il botta a risposta a distanza con la Corea del Nord: due bombardieri americani B-1B hanno sorvolato lo spazio aereo sudcoreano per prendere parte al ciclo di manovre congiunte al poligono di Pilsung, a ridosso del confine col Nord. Per l'agenzia nordcoreana Kcna l'arrivo dei supercaccia mostra gli Usa impegnati a «inscenare le prove di un attacco nucleare a sorpresa» contro la Corea del Nord.

Il viaggio più lungo dai tempi di Bush

Il viaggio di Trump è il più lungo mai svolto da un presidente americano in Asia dai tempi di George Bush padre nel 1992. Oltre al Giappone, Trump visiterà Corea del Sud, Cina, Vietnam e Filippine. Le ragioni principali della visita sono gli accordi commerciali e i rapporti con la Corea del Nord. «Parleremo di commercio - ha detto Trump - E parleremo ovviamente di Corea del Nord. Penso che sarà un viaggio molto proficuo». La trasferta è iniziata con una visita allo Uss Arizona Memorial, il memoriale dove è posizionata la nave che venne affondata dai giapponesi durante l’attacco di Pearl Harbor nel 1941. Trump ha disperso dei petali in acqua in onore delle vittime dell’attacco.

