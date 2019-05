Draghi: servono sforzi comuni per affrontare problema Npl. Precondizione per Unione bancaria

La Vigilanza bancaria affidata alla Bce ha introdotto «medesimi elevati standard» per le banche del Continente e «un settore bancario più forte e resistente» e in grado di assorbire gli shock. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, nel discorso introduttivo al Forum sulla vigilanza bancaria della Bce a Francoforte. Il presidente ha anche aggiunto che per risolvere il problema dei crediti deteriorati è necessario «uno sforzo comune fra Vigilanza bancaria, le autorità di regolamentazione e le autorità nazionali», oltre agli istituti di credito.

Draghi ha aggiunto che le banche con un elevato livello di Npl «forniscono meno credito a imprese e famiglie» e che «tutti conosciamo i danni che alti livelli di crediti deteriorati producono alle banche e alla crescita».

Nonostante «i livelli di Npl siano scesi per gli istituti significativi - dal 7,5% circa a inizio 2015 all'attuale 5,5% - il problema non è ancora risolto. Molte banche mancano ancora della capacità di assorbire grandi perdite poiché il rapporto fra sofferenze, capitale e accantonamenti resta elevato. Abbiamo pertanto bisogno di uno sforzo congiunto da parte di banche, supervisori, regolatori e autorità nazionali per affrontare questo tema, in modo ordinato, in primo luogo e soprattutto creando un ambiente in cui gli Npl possano essere gestiti efficacemente e smaltiti in modo efficiente».

Il presidente Draghi ha affermato che affrontare gli Npl, «è una precondizione per gli altri pilastri dell'Unione bancaria» così come lo è l'esposizione delle banche al debito degli Stati: «non c'è spazio per autocompiacersi. Politica monetaria e supervisione bancaria hanno dimostrato di complementarsi bene a vicenda. È un approccio che conferma tutte le sinergie che si possono ottenere quando vengono combinate a livello europeo le giuste politiche». Gli sforzi messi in campo in tema di supervisione bancaria, ha detto Draghi, non hanno solo prodotto un comparto bancario più robusto. «Hanno anche fornito un supporto cruciale alla nostra politica monetaria - ha detto - da quando siamo entrati in una nuova fase della nostra politica accomodante a metà 2014».

Questo supporto, ha spiegato Draghi, si è manifestato in due modi principalmente. «In primo luogo una supervisione più forte - ha detto il presidente Bce - ha migliorato la trasmissione delle nostre misure alle banche e del resto vi sono ampie dimostrazioni di come il livello di capitale sia una variabile cruciale per valutare la propensione delle banche a fornire prestiti nei periodi di crisi».

«Il secondo modo in cui una supervisione più forte ha supportato la nostra politica monetaria - ha aggiunto Draghi - è contenendo ogni possibile rischio alla stabilità finanziaria che potrebbe emergere durante lunghi periodi di tassi bassi». Questo perché, ha spiegato, «più una banca è capitalizzata, e più i suoi proprietari hanno da perdere se chi riceve prestiti fa default e provoca perdite». «Quindi - ha concluso - maggiore è il livello di equity che una banca ha nel proprio capitale e maggiore è il suo incentivo a puntare sull'alta qualità dei prestiti che concede».

Al forum di Francoforte è poi intervenuta Daniéle Nouy, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce. «Non credo che l'esperienza delle ricapitalizzazioni cautelative delle banche viste dopo il Montepaschi suggerisca che sarebbe stato meglio lasciar fallire alcune banche - ha spiegato - ma le banche devono smettere di negare la realtà. Quando lo fanno siamo in grado di affrontare i problemi». Per risolvere il problema dell'elevato stock di crediti deteriorati, «stiamo lavorando nel dialogo di Vigilanza con tutte le banche che hanno livelli di Npl eccessivi - ha aggiunto Nouy - . Stanno inviando i loro piani, che noi vagliamo per assicurarci che siano abbastanza ambiziosi, realistici e credibili. Alcune banche hanno compiuto sforzi, altre sono rimaste indietro nella gestione e nello smaltimento degli Npl». Nouy ha anche escluso che vi siano rischi sistemici: le debolezze sono concentrate nelle banche di dimensioni piccole e medie. Sono importanti ma «non hanno dimensioni sistemiche».

Intanto l'Europarlamento continua a difendere difende la posizione assunta sugli interventi della Bce in materia di crediti deteriorati (Npl). Ritiene indispensabile completare l'unione bancaria e il mercato unico dei capitali e chiede che si punti alla creazione di un bilancio dell'Eurozona per rispondere in maniera più puntuale ed efficace a problemi come la disoccupazione, la sicurezza, l'immigrazione. Questi, a quanto si è appreso, i principali temi emersi in occasione del dialogo politico avviato tra Pe e Consiglio Ue con una prima cena informale a cui ieri hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, il presidente della commissione economica Roberto Gualtieri, i ministri Pier Carlo Padoan, i suoi colleghi di Spagna e Germania. L'incontro è avvenuto in occasione della riunione dell'Eurogruppo-Ecofin in corso a Bruxelles. Giovedì prossimo si svolgerà invece l'audizione di Daniele Nouy, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, presso la commissione affari economici del Pe che si dovrebbe concentrare sulle nuove disposizioni in materia di banche e Npl.



Domani mattina arriverà la risposta dei servizi legali dell'Europarlamento sui limiti dell'attività normativa della vigilanza della Bce, in merito alla questione Npl. Lo ha annunciato il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani. «Vedremo quale sarà la risposta, ma sono convinto che ci sia un limite oltre cui la vigilanza della Bce non può andare», in quanto «a mio parere non può svolgere attività normative perché quella legislativa spetta al Pe, la burocrazia non prende il posto della politica», ha detto.



