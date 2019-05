Nel prossimo biennio Atene crescerà più di Berlino ma c’è il rischio euforia

La Grecia crescerà dell’1,6% nel 2017 e del 2,5% nel 2018-2019 secondo le stime di autunno della Commissione europea.

Una buona notizia per Alexis Tsipras visto che Atene cresce più della media della zona euro: le stime della Commissione, uno dei tre componenti della famosa troika, pubblicate oggi, prevedono infatti una dinamica di crescita dell’eurozona del 2,2% quest'anno, del 2,1% l'anno prossimo, e dell'1,9% nel 2019. Secondo la Commissione europea, in un contesto di netto miglioramento della congiuntura, i rischi per l'economia sono “equilibrati”. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dal 9,1% all'8,5% fino al 7,9% tra due anni. L'inflazione in compenso rimarrà stabile, tra l'1,5 e l'1,6% annuo nei tre anni 2017-2019. Non solo. Atene crescerà più della Germania sempre nel biennio 2018-19 poiché Berlino crescerà rispettivamente del 2,1% e 2% rispetto al 2,5% di Atene.

Dunque Atene nel biennio 2017-18 crescerà più della media euro e della Germania: certo molti analisti dicono che si tratta di una ripresa che viene da sette anni di crescita negativa, visto che nel 2016 il paese aveva ancora il segno negativo (-0,2%) e che il Pil si è ridotto negli ultimi sette anni di ben il 25 per cento.

L’inflazione passerà dallo zero del 2017 all’1,2% del 2017 e infine allo 0,8% del 2018 con un balzo all’1,3 nel 2019 mettendo la parola fine al rischio deflazione che tanti danni ha fatto alla ripresa dei consumi.

La disoccupazione passerà dal 21,8% del 2017 al 18,7% del 2019 ma ciò che sorprende è il passaggio da un deficit di bilancio di quest’anno a -1,2% a un attivo dello 0,8% e 0,9% rispettivamente per il biennio 2018-19. Resta il nodo del debito che continua a viaggiare al 180% del Pil e che calerà al 170% solo nel 2019. Ancora troppo per essere sostenibile come auspica il Fmi.

La cura di austerità quindi ha fatto bene al paese, che riprende a correre, ma c’è il rischio euforia che potrebbe prendere la mano a Tsipras, il quale ha già promesso per Natale un bonus speciale una tantum di riduzione delle imposte alle famiglie più disagiate per un miliardo di euro. Ecco, questo potrebbe essere il ritorno alle vecchie abitudini che hanno portato negli anni il piccolo Paese mediterraneo a consumare più di quanto producesse. Questo è il rischio dietro l’angolo del Partenone, di rovinare tutto proprio mentre si sta tagliando il traguardo di una lunga maratona verso il ritorno alla normalità e alla permanenza nella zona euro.

Il Fmi in stand-by- Il Fondo monetario internazionale, che a ottobre è stato ad Atene per una missione di monitoraggio ma che per ora non partecipa all’esborso di crediti, ha ribadito che la Grecia sta facendo progressi sulla via delle riforme strutturali. «Le autorità greche hanno un'agenda da seguire e procedono con la sua attuazione, sono stati fatti buoni progressi e le discussioni con le autorità europee proseguono», ha detto William Murray, vice portavoce del dipartimento di Comunicazione del Fmi durante la consueta conferenza stampa bisettimanale a Washington, sottolineando che «la posizione del Fmi non è cambiata e si focalizza sulla sostenibilità delle riforme».

Per quanto riguarda invece le delicate discussioni sul debito greco, Murray ha spiegato che «sono in corso tra le autorità europee e la Grecia», ma l'istituto di Washington «monitora attentamente gli sviluppi». Sul programma fiscale, il Fmi «non vede rischi per i target», ha concluso Murray.

