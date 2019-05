Nouy: sì allo slittamento delle nuove regole sugli Npl

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – La presidente del consiglio di vigilanza bancaria della Banca centrale europea ha difeso stamani la strategia dell'istituto monetario nel ridurre i crediti in sofferenza nel sistema bancario. Pur confermando in una audizione dinanzi al Parlamento europeo qui a Bruxelles gli obiettivi e le competenze della Bce in questo ambito, Danièle Nouy ha aperto la porta a possibili cambiamenti alle nuove regole, in particolare per quanto riguarda la tempistica della loro entrata in vigore.

Ai primi di ottobre, la Bce ha presentato nuove norme di vigilanza bancaria che hanno suscitato non poche critiche. Queste prevedono che dal 2018 i crediti non garantiti diventati sofferenze debbano essere coperti da accantonamenti nel giro di due anni. Quanto ai crediti garantiti anch'essi diventati sofferenze, questi devono essere coperti da accantonamenti nel giro di sette anni. La regola vorrebbe per tutte i crediti di cattiva qualità dal 2018 in poi, indipendentemente dalla data di inizio del credito. Nella sua allocuzione di stamani, la signora Nouy ha ricordato che le nuove norme non prevedono “alcuna applicazione automatica”, ma solo un'applicazione banca per banca. Ha sottolineato che le nuove regole riguarderebbero “solo le nuove sofferenze, non i nuovi crediti”. Ha sostenuto che le scelte dell'istituto monetario in questo ambito sono in linea con i principi approvati dai Ventotto in giugno e con il compito della stessa Bce in questo ambito.

Ciò detto, si è detta aperta a possibili compromessi, almeno sui tempi. «Abbiamo pubblicato per consultazione a livello europeo una bozza di nuove regole – ha spiegato -. Tutto può essere modificato, se consideriamo che le norme non siano adeguate (…) La bozza può essere migliorata, e lo sarà. Uno degli elementi modificabile è certamente quello della data di entrata in vigore (…) Forse la data del 1 gennaio 2018 non è quella giusta, e potrei proporre una nuova data di entrata in vigore». L'iniziativa della Bce ha provocato vive critiche, soprattutto in Italia dove l'establishment politico e bancario è molto preoccupato dai costi finanziari che la nuova strategia dell'istituto monetario potrebbe creare alle banche italiane.

Ieri, i servizi legali del Parlamento europeo hanno finalizzato un parere giuridico secondo il quale l'istituto monetario è andato oltre il suo mandato. Nei fatti, la Bce starebbe legiferando, estromettendo da questo ruolo il Parlamento.

La partita è tanto politica quanto istituzionale. Difficile ancora dire quanti paesi siano pronti a seguire l'Italia in questa battaglia contro il potere monetario. Le nuove regole di vigilanza bancaria della Bce rimarranno in consultazione a livello europeo fino all'8 dicembre prossimo. Nella sua presentazione davanti al Parlamento europeo, la signora Nouy ha assicurato che l'istituto monetario «valuterà molto attentamente tutti i commenti che riceverà in questa occasione».



© Riproduzione riservata