Catalogna, l’Ue prevede rischi sulla crescita dell’economia spagnola

Tiene banco, sui tavoli internazionali, la questione catalana. «Le reazioni dei mercati ai recenti eventi in Catalogna sono rimaste contenute», ma «esiste il rischio che futuri sviluppi potrebbero avere un impatto sulla crescita» della Spagna, «le cui dimensioni non possono essere anticipate a questo stadio”. È quanto si legge nelle previsioni economiche della Commissione Ue nel capitolo dedicato alla Spagna, dove si sottolinea che esistono anche rischi al rialzo grazie a cui la crescita del Paese potrebbe invece beneficiare di un «contributo più forte del previsto da parte delle esportazioni nett». Il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici ha però sottolineato che finora «l’impatto macroeconomico» della crisi catalana «è molto limitato per non dire insignificante», precisando di non parlare di quello «politico o locale. Sto parlando della Spagna, dell’Europa e dell’euro».

La presidente del parlamento della Catalogna Carme Forcadell, accusata di «ribellione, sedizione e malversazione» dalla procura spagnola, è stata interrogata per due ore dal giudice istruttore Pablo Llarena del Tribunale Supremo. Nel pomeriggio il gip deve decidere se ordinare misure cautelari nei suoi confronti. Altri cinque membri della presidenza devono essere interrogati oggi sulla dichiarazione di indipendenza adottata dal Parlament il 27 ottobre. Tutti rischiano la detenzione preventiva. Otto membri del Govern catalano sono stati posti in detenzione preventiva senza cauzione giovedì scorso per le stesse ipotesi di reato. Quella di ieri è stata una giornata di scioperi generali per l’indipendenza in Catalogna. Al grido di «Llibertat! Llibertat!» la regione si è fermata per la mobilitazione indetta da un sindacato indipendentista per esigere la liberazione dei dieci «detenuti politici» in carcere a Madrid. Strade, autostrade e linee ferroviarie sono state tagliate dai manifestanti, da Barcellona a Girona, dai Pirenei alla Costa Brava. Ci sono state decine di chilometri di auto in coda. Il confine con la Francia è stato bloccato. E sono rimasti fermi per l’invasione delle rotaie nelle stazioni di Barcellona e Girona i treni dell’alta velocità verso Madrid e la Francia. Le organizzazioni della società civile indipendentista, Anc e Omnium, hanno convocato sabato a Barcellona una grande manifestazione per esigere la liberazione dei dieci «detenuti politici» catalani incarcerati a Madrid. Alla «Diada Nacional por la Llibertat» sono attese centinaia di migliaia di persone. In testa al corteo ci saranno le famiglie degli otto ministri catalani destituiti e dei due leader indipendentisti in prigione per ordine della giustizia spagnola.

L’appello di Rajoy per il voto del 21 dicembre

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha lanciato un appello per una alta affluenza alle urne dei catalani alle elezioni che ha convocato per il 21 dicembre. «Sono elezioni molto importanti - ha detto Rajoy - ed è molto importante che ci sia una partecipazione massiccia». Il premier iberico sarà a Barcellona domenica, per la prima volta dall’inizio del commissariamento imposto da Madrid, per la presentazione della candidatura del capolista Pp Xavier Albiol.

Grandi manovre verso le elezioni di dicembre

Fra i partiti catalani continuano intanto le grandi manovre per le cruciali elezioni del 21 dicembre che dovranno chiarire se la Catalogna sta con il presidente destituito Carles Puigdemont o con Madrid. Nonostante l’appello del President destituito, i tre grandi partiti indipendentisti (PdeCat, Erc e Cup) non si sono messi d’accordo su una lista unica allo scadere dei termini per l’iscrizione delle coalizioni. Puigdemont sarà probabilmente il capolista del suo PdeCat, Oriol Junqueras in prigione a Madrid guiderà la lista di Erc.



Il president farà campagna dal Belgio. La procedura di estradizione a Bruxelles - nell’ambito della quale la prima udienza è convocata per il 17 novembre - dovrebbe durare almeno due mesi. Il premier Charles Michel il cui governo è spaccato fra nazionalisti fiamminghi e liberali francofoni ha detto oggi che il President è «un cittadino europeo che deve rispondere delle proprie azioni, con i suoi diritti e i suoi doveri, senza privilegi».

L’ipotesi di un referendum nazionale

Il governo di Mariano Rajoy è pronto a chiedere agli spagnoli se vogliono modificare la Costituzione per venire incontro ad alcune delle richieste degli indipendentisti catalani. Lo ha detto alla Bbc il ministro degli esteri Alfonso Dastis. «Abbiamo istituito una commissione in Parlamento per esplorare la possibilità di emendare la Costituzione per essere in grado di rispondere meglio alle aspirazioni di alcuni dei catalani», ha detto Dastis, aggiungendo poi: «Riconosciamo che c’è una situazione politica da risolvere, ma in ogni caso è chiaro che la decisione verrà presa, dovrà essere presa da tutti gli spagnoli».



Dalle parole del ministro degli esteri emerge con chiarezza l’ipotesi di un referendum costituzionale nazionale. Ma nulla indica la volontà di Madrid di autorizzare referendum regionali di autodeterminazione. Un referendum nazionale, come ipotizzato dalla Bbc, non avrebbe comunque nessuna possibilità o quasi di vincere, in quanto una stragrande maggioranza degli spagnoli, catalani esclusi, è contraria all’indipendenza della Catalogna.

