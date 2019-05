Macron, sussidio di disoccupazione anche a chi si dimette

Un sussidio di disoccupazione anche per chi dà le dimissioni. Mantenendo una promessa fatta in campagna elettorale, il presidente francese Emmanuel Macron ha spiazzato imprenditori e sindacati, che gestiscono l’agenzia per la disoccupazione Unédic, e ha sfidato l’idea stessa del sussidio come “polizza assicurativa” contro eventi non volontari, come i licenziamenti individuali e collettivi.

La proposta è stata presentata durante le trattative del Governo di Parigi con le parti sociali, e promette di cambiar almeno in parte il significato della riforma del lavoro - di cui rappresenta un secondo passo - che il nuovo presidente ha varato: i sussidi andrebbero pagati, per esempio, anche a chi intende mettersi in proprio, aprire una propria azienda o comunque avviare un’attività indipendente.

Incentivo a chi vuole mettersi in proprio

Il bilancio pubblico, in questo modo, si farebbe carico dei costi necessari per trovare un’occupazione più congeniale (e per questo, molto probabilmente, più produttiva). Macron ritiene che ne sarebbe incentivata la transizione da un sistema basato sul lavoro dipendente a un mercato del lavoro più fluido e quindi meglio adattabile alle mutevoli esigenze dell’economia.

Sistema generoso

La mossa non è priva di rischi e non solo per la possibilità di abusi. Il sistema francese è già molto generoso: i sussidi - oggi versati a circa 2,5 milioni di persone - sono pari al 72% del salario precedente e in alcuni casi hanno raggiunto i 6.500 euro netti al mese.

La Francia è quindi uno dei paesi che spende di più in questo ambito: il 2% del Pil, appena al di sopra della Finlandia e della martoriata Spagna (1,9%). L’Italia destina al sostegno al lavoro l’1,2% del suo prodotto interno lordo.

Riforma costosa

La riforma, secondo alcune stime del ministero delle Finanze, costerebbe tra 8 e 14 miliardi il primo anno, e tra 3 e 5 gli anni successivi. Unédic, l’agenzia che gestisce le assicurazioni contro la disoccupazione e che è governata da imprenditori e sindacati, aveva però a fine 2016 un indebitamento pari a 30 miliardi di euro, in crescita. Secondo alcune stime il suo deficit potrebbe raggiungere a fine anno 3.8 miliardi.

Le misure farebbero parte di un progetto più ampio di riforma dell’Unédic, che prevede il passaggio da un modello assicurativo a uno assistenziale, basato sulle imposte e sulla redistribuzione. L’anno prossimo saranno quindi soppressi i contributi disoccupazione e malattia, mentre aumenteranno i contributi “generali” (la contribution sociale généralisée ). L’agenzia sarà inoltre nazionalizzata, limitando così il ruolo di imprenditori e sindacati.

Macron ha comunque assicurato che la riforma dei sussidi prevederebbe anche controlli più stretti per evitare abusi. Sarà anche introdotto un sistema bonus-malus per i contratti di lavoro di durata cortissima: i contributi potrebbero aumentare fino a un massimo del 10% nel caso di un’eccessiva rotazione di mano d’opera.

