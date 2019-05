FURo: il robot delle Olimpiadi invernali di PyeongChang

SEUL - Arriverà in una trentina di esemplari alle Olimpiadi invernali di PyeongChang il prossimo febbraio: offrirà informazioni, infotainment e servizi di traduzione in molte lingue. È FURo, robot umanoide sviluppato dall'azienda coreana Future Robot, fondata nel 2009 da Song Sekyong che ne è il Ceo dalle grandi ambizioni.

Secondo Song, siamo alle soglie di un vero e proprio “Robot big bang”, in cui la combinazione tra robotica e intelligenza artificiale cambierà non solo l'economia globale, ma anche la vita delle persone.

Lui punta in particolare sui “social robot” umanoidi, in grado di attuare una interazione con gli umani anche su alcuni livelli emotivi (“soul-ware” robot, che cambiano espressioni facciali e toni di voce), secondo quello che chiama “warm technology”, una tecnologia calda. Cosi', nel quadro di quella che chiama “Robot Servitization”, FURo è stato sviluppato per diverse tipologie di servizi.

Una versione è per la Fintech come “front-line customer service”, una per servizi di comunicazione in grandi spazi pubblici come gli aeroporti e una studiata per la casa e la famiglia, dove fa da organizzatore personale, compagno di vita e terminale di gestione di elettrodomestici,insegnante per i bambini e assistente per gli anziani. In futuro, insomma, vivremo sempre più con e tra i robot.

Song dichiara che l'anno prossimo il fatturato della sua ormai ex start-up - decollata con il supporto dell'ente pubblico KAIST - dovrebbe raggiungere i 50 milioni di dollari, con un obiettivo a 100 milioni circa nel 2025. Tra qualche anno è in programma lo sbarco in Borsa. Nella sede della società, non distante da Seul, lavorano 35 persone e sono in mostra i robot realizzati: dai primi prototipi all'esemplare più sofisticato. «Questo però è molto costoso - dice Song - Per creare un mercato di massa, puntiamo su una versione più abbordabile e user-friendly».

