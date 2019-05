Merkel non riesce a formare il governo. «Meglio nuove elezioni»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FRANCOFORTE - La rottura si è consumata poco dopo la mezzanotte di domenica, evocando lo spettro di nuove elezioni e dell'incertezza in Germania e in Europa. Dopo quasi quattro settimane di trattative, i tentativi di formare una coalizione per governare la Germania per i prossimi quattro anni sono naufragati con l'abbandono del tavolo negoziale da parte dei liberali, precipitando la politica tedesca in una crisi con rari precedenti nel dopoguerra. Angela Merkel ha già indicato la via d’uscita: «Sono sicura che nuove elezioni sono la soluzione migliore», ha detto la cancelliera all’emittente Erd, preferendole all’ipotesi di un governo di minoranza.

Il leader della Fdp, Christian Lindner, è uscito dalla sala degli incontri spiegando che «non c'è fiducia» e che «è meglio nessun governo che un cattivo governo». Gli altri partecipanti al negoziato (i democristiani della Cdu del cancelliere Angela Merkel, i loro alleati bavaresi della Csu e i Verdi) hanno accusato i liberali di far precipitare la situazione quando ci si stava avviando faticosamente verso un compromesso, dopo che era saltata prima la scadenza di giovedì scorso, poi quella di domenica alle 18. In realtà, su diversi temi, fra cui soprattutto l'immigrazione e l'ambiente, le rispettive posizioni erano apparse a lungo inconciliabili.



Il collasso della trattativa indebolisce ora gravemente la leadership della signora Merkel, che, da dodici anni al potere, vede messo in discussione il suo quarto mandato da cancelliere, dopo che già alle elezioni del 24 settembre aveva accusato un netto calo di consensi. L'immagine di stabilità politica del Paese e la capacità del cancelliere di assicurarla sono entrambe in dubbio. (qui il tweet di Lindner di ieri sera ndr)



Christian Lindner

La strada principale che Angela Merkel cercherà di battere ora è di riportare i liberali al tavolo del negoziato, che per di più non era che la fase preliminare del percorso verso il nuovo governo: si trattava infatti di raggiungere una prima intesa di massima da sottoporre ai partiti, per poi discutere il programma dettagliato del governo e la composizione dell'esecutivo. Questa opzione è complicata dal fatto che il rapporto fra la signora Merkel e il giovane leader dei liberali non è mai stato facile.



Le soluzioni alternative sono ancora più in salita. La prima, quella di tentare di riallacciare i contatti con i socialdemocratici della Spd, con cui i democristiani hanno governato negli scorsi quattro anni, è stata esclusa oggi stesso da fonti del partito. Anche domenica il leader Martin Schulz e il suo possibile successore Andrea Nahles hanno detto a chiare lettere di non volersi impegnare in un bis della grande coalizione, che ha portato la Spd al peggior risultato elettorale del dopoguerra nelle elezioni di settembre.

Le altre due opzioni sono entrambe senza precedenti nella storia politica tedesca recente: un governo di minoranza guidato dai democristiani, che però si esporrebbe ad andare sotto in parlamento in più occasioni, mettendosi alla mercé della Spd; oppure nuove elezioni, che potrebbero portare un aumento del voto di AfD, Alternativa per la Germania, il partito anti-euro e anti-immigrati, che si è alimentato anche dello scontento nei confronti dei partiti tradizionali e alle ultime elezioni ha raggiunto il 12,6 percento.

Si pensava che proprio il timore di tornare alle urne potesse essere il collante che alla fine avrebbe tenuto insieme i quattro partiti nella coalizione cosiddetta Giamaica, dai loro colori e quelli della bandiera dello Stato caraibico.



Poche le ripercussioni economiche (per ora)

Il collasso della trattativa non presenta per il momento particolari preoccupazioni sul fronte economico. «L'economia tedesca – dice il capo economista di Commerzbank, Joerg Kraemer – è avviata a continuare con una crescita forte. Spinta dallo stimolo della politica monetaria, ha abbastanza impeto per non essere influenzata per ora dai vari problemi strutturali». La crescita dovrebbe superare il 2% sia quest'anno sia il prossimo, al di sopra del suo potenziale.



In dubbio il rilancio Ue con Macron

La situazione di incertezza in Germania rischia di ripercuotersi invece in modo più pesante sull'Europa, dove la “finestra di opportunità” creata dalle elezioni francesi rischia di chiudersi senza un Governo tedesco nel pieno dei suoi poteri. Dal rilancio dell'asse franco-tedesco ci si attendeva infatti un nuovo impulso alla riforma dell'eurozona per costruire le difese contro le prossime crisi, sulla base delle proposte avanzate dal presidente francese Emmanuel Macron.

Il cancelliere Merkel aveva dato qualche segnale di apertura, almeno a parole, ma le idee di Macron – la creazione di un ministro delle Finanze e di un bilancio dell'eurozona – e altre iniziative (l'evoluzione del fondo salva-Stati Esm in un Fondo monetario europeo, il completamento dell'unione bancaria), tutte controverse in Germania, sono ora destinati a restare ancora nel limbo.

