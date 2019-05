Mugabe non molla, domani si vota l’impeachment

Sono serviti a poco il suo arresto da parte dell’esercito (poi addolcito con l’espressione «sotto custodia»), i blindati per le strade e l’occupazione militare dei punti nevralgici della capitale a Harare. Sono servite a poco anche le grandi manifestazioni in cui la gente chiedeva al padre padrone dello Zimbabwe di lasciare il potere. L’inossidabile presidente a vita Robert Mugabe, al potere in Zimbabwe dal lontano 1980, non intende rassegnare le dimissioni. Almeno non intende farlo di sua volontà.

Quando domenica l’anziano presidente era atteso a fare il grande passo con un discorso televisivo alla nazione, il suo incipt ha fatto subito capire che le cose non andavano come la popolazione si aspettava.

«Resto comandante in capo», aveva esordito Mugabe. Con un lungo discorso aveva poi ribadito la necessità di restare uniti e di lavorare per migliorare l’economia del paese. «Ci sono stati dei problemi - ha detto riferendosi agli ultimi giorni - ma adesso sono stati risolti». Un discorso che ha colto tutti di sorpresa. Ma il suo destino appare segnato. La strada verso quello che si avvia a divenire un cambiamento epocale nella storia dell’ex colonia britannica dovrebbe dunque essere una procedura di impeachment contro il presidente. Messa in atto non solo dal partito di opposizione, ma anche e soprattutto dal suo stesso partito, lo Zanu Pf, che dopo il «morbido» colpo di stato ha voltato le spalle al presidente.

Ci vorranno forse due giorni. Ma l’esito appare scontato. Il presidente dell’associazione dei veterani di guerra in Zimbabwe, Chris Musanga, uomo assai influente, ha annunciato che chiederà «un ordine del tribunale per far dimettere Robert Mugabe». Ci sarebbe tuttavia un’altra versione - non confermata - diffusa dall’emittente televisiva americana Cnn, dopo aver ascoltato fonti vicine alle trattative.

Il presidente alle corde

Messo alle corde, Mugabe avrebbe accettato di dimettersi. Una mossa non senza contropartite. In cambio lui e la moglie Grace otterrebbero la piena immunità. Cosa che non farà piacere alle migliaia di dissidenti che hanno subito torture e repressioni gravissime solo qualche anno fa. Quando i temibili servizi segreti del presidente controllavano capillarmente il territorio stroncando ogni tentativo di opposizione.



«I militari hanno acconsentito alle richieste di Mugabe sulla piena immunità per sé e sua moglie Grace» e sul «poter mantenere diverse proprietà», scrive il sito della Cnn sintetizzando le rivelazioni della fonte. Un altro punto controverso. Nei suoi 38 anni di potere Mugabe e la sua spregiudicata moglie Grace avrebbero accumulato ingenti ricchezze, mettendo in ginocchio un paese noto per essere ricco di materie prime e di terreni fertili dove invece oltre due terzi della popolazione vivono in condizioni di miseria assoluta e il 95% della gente è analfabeta.

Il patrimonio del dittatore e di sua moglie non è conosciuto. Ma le spese pazze della First Lady o alcune di esse invece sì: come la la prestigiosa Rolls Royce «Ghost» acquistata pochimesifa a Johannesburg per l’irrisoria somma di 380mila euro. L’ennesima auto di lusso che si aggiunge a un parco macchine milionario.

Lo spartimento della «torta»

Dopo aver nazionalizzato l’industria diamantifera nazionale, Mugabe, il suo clan e i suoi fedeli servizi segreti si sono spartiti buona parte della «torta». Dal 2010 a oggi, lo Zimbabwe – scriveva l’Ong Global Witness in un rapporto - ha esportato l’equivalente di 2,5 miliardi di dollari in diamanti, ma di questi solo 300 milioni possono essere chiaramente identificati nei conti pubblici, afferma il rapporto. Se l’impeachment si concluderà mercoledì, finirà così l’era di Robert Mugabe e della sua ambiziosa moglie Grace.



L’entrata in scena dell’esercito, la scorsa settimana, non è che l’epilogo di un battaglia per il controllo del patito politico di maggioranza, lo Zanu Pf, la cui leadership era contesa da parte dell’esercito che appoggiava il presidente Emmerson Mnangagwa (per quasi 50 anni leale braccio destro di Mugabe che tuttavia lo ha defenestrato la scorsa settimana) e da un’altra fazione conosciuta come «Generazione-40» che voleva che Grace succedesse al marito Robert, ormai 93enne.

