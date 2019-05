Nuvola radioattiva, la Russia ammette l’incidente nucleare

La Russia per la prima volta ha ammesso un incidente nucleare negli Urali. Il servizio metereologico russo ha misurato l’inquinamento di isotopi radiottivi che hanno raggiunto un livello mille volte superiore al normale in due stazioni meteorologiche sui monti Urali. È la prima ammissione di funzionari russi che sostanzialmente conferma il report dell’Istituto francese per la sicurezza nucleare (IRSN), che il 9 novembre scorso aveva individuato una nuvola radiottiva sull’Europa di provenienza sconosciuta.

I francesi avevano indicato come possibile origine dell’incidente avvenuto l’ultima settimana di settembre un impianto in Russia o Kazakhstan, ma nessuno dei due Paesi aveva ammesso un incidente sul proprio territorio.



Le autorità russe hanno poi ridimensionato. «Lo scorso settembre il sistema di monitoraggio automatico ha registrato un incremento di Rutenio-106 in Russia, Polonia, Bulgaria e Ucraina ma la sua concentrazione nel territorio della Federazione Russa era migliaia di volte sotto i livelli di guardia e non ha mai posto rischi per la popolazione». Così Maxim Yakovenko, capo del servizio di monitoraggio Idrometrico ed Ambientale russo (Rosidromet) alla Tass. Yakovenko ha sottolineato che l’agenzia non sta conducendo analisi per rintracciarne la sorgente. «Perché farlo se non vi è pericolo? Lasciamo che lo facciano coloro i quali hanno interesse a farlo», ha aggiunto.

La Rosatom, il conglomerato atomico russo, proprietaria dell’impianto degli Urali di Mayak, indicato da diverse fonti come il responsabile della contaminazione, ha smentito ogni responsabilità. «Nel 2017 non vi è stata produzione di Rutenio-106 a Mayak, le emissioni nell'atmosfera sono nella norma così come le radiazioni di base», ha detto la Rosatom in un comunicato.

Le due stazioni meteo che hanno registrato alti livelli di rutenio sono Agrayash (986 volte superiore al mese precedente) e Novogorny (440 volte più alte del normale).

Il servizio meteo non ha escluso che gli isotopi radioattivi siano stati assorbiti nell’atmosfera e abbiano raggiunto l’Europa. Gli scienziati dei paesi occidentali hanno detto che non considerano i più alti livelli del rutenio 106 di per sé pericolosi per la salute dell’uomo ma nessuno sa ancora esattamente cosa sia successo in Russia a fine estate.

