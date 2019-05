Amendola: «Verso partnership Italia-Giappone per l'Africa»

TOKYO - Per il viceministro degli esteri Vincenzo Amendola la trasferta in Giappone e' stata incentrata soprattutto su colloqui istituzionali in cui si sta sviluppando un nuovo fronte di collaborazione tra Italia e Giappone: quello verso Africa e Medio Oriente “Il nostro rapporto con il Giappone si sta rafforzando anzitutto su tre grandi capitoli - osserva Amendola - Anzitutto, quello del dossier politico-diplomatico: siamo membri del Consiglio di sicurezza Onu e l'Italia presiede per le Nazioni Unite il comitato sanzioni per la Corea del Nord, che e' la grande emergenza regionale. Questo ha agevolato un approfondimento delle relazioni gia' poggiante su un rapporto saldato in ambito G7 tra i premier Gentiloni e Abe”. In secondo luogo, “siamo davanti a un boom dell'interscambio commerciale e condividiamo la stessa logica anti-protezionistica: i trattati commerciali rafforzano i rapporti tra i Paesi e fanno crescere le economie”.

Il terzo filone e' nuovo: “Stiamo sviluppando in questi mesi un dialogo su come Italia e Giappone possano fare cooperazione industriale e cooperazione economica anche con Paesi di altri continenti - sottolinea Amendola - Il grande tema che abbiamo al centro delle nostre agende e' quello di una cooperazione congiunta italo-giapponese in Africa, con Paesi africani con cui possiamo condividere non solo un bisogno di pace e sviluppo - che del resto si lega all'esigenza di ridurre i rischi sulla sicurezza - ma anche di una azione economica che aiuti quel grande continente che e' l'Africa a mettersi in movimento”. Le ipotesi di partnership si estendono anche ad alcuni Paesi del Medio Oriente.

“Le agende di Italia e Giappone su questi tre capitoli posso diventare qualcosa di esemplare nel nuovo contesto globale”, ha concluso Amendola, la cui missione istituzionale in Giappone e' coincisa anche con la Settimana della Cucina Italiana nel mondo. In proposito, il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione Internazionale ha partecipato a un Seminario sulla tutela giuridica dei prodotti agroalimentari all'Universita' Hosei e all'”Aperitivo Italiano”, un evento promozionale in ambasciata.

