Per Mosca i media scomodi sono «agenti stranieri»

In vigore, subito. La legge che permette alle autorità russe di dichiarare «agenti stranieri» i media scomodi - approvata in tutta fretta dalla Duma a grandissima maggioranza - è stata firmata dal presidente Vladimir Putin ed è stata già pubblicata sul sito on line del governo, con entrata in vigore immediata. Una lista di media che saranno colpiti dal provvedimento è già stata pubblicata dal ministero della Giustizia la settimana scorsa. Comprende Voice of America, sponsorizzata dall’amministrazione Usa, Radio Free Europe/Radio Liberty e sette sue testate controllate, che pubblicano in russo o in altri linguaggi locali.

Il provvedimento è una risposta alle pressioni degli Usa che, in seguito alle indagini a proposito delle interferenze russe sulle elezioni presidenziali, hanno imposto a una filiale americana della televisione pubblica di Mosca Rt e alla Sputnik di registrarsi come «agente straniero». Il governo russo ha considerato l’obbligo come un attacco alla libera stampa.

La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha comunque sottolineato che la nuova legge può svolgere un compito «preventivo» anche nei confronti dei paesi europei, che ora devono tener conto di un «meccanismo di risposta» a quelle che Mosca considera ingiuste discriminazioni: un riferimento esplicito è stato fatto al caso della Francia, «dove i media russi non vengono accreditati a eventi ufficiali».

Il provvedimento conferisce un’ampia discrezionalità al governo di Mosca e può interessare «persone giuridiche e non» che ricevono fondi da «governi, organizzazioni internazionali o individui» stranieri. Durante il dibattito parlamentare i deputati hanno spesso citato il servizio russo della Bbc, la Cnn e la Deutsche Welle come obiettivi possibili.

Non dovrebbero essere coinvolti invece i corrispondenti e gli uffici di corrispondenti, che ricevono un accredito dal ministero degli Esteri.

