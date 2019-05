Il nuovo capo della Fed Powell: «Regole sulle banche già dure»

Jerome Powell ha debuttato davanti al Congresso americano che deve confermare la sua nomina da parte di Donald Trump alla guida della Federal Reserve dal prossimo febbraio. Una conferma attesa senza difficoltà: Powell è un repubblicano moderato, un veterano dei vertici della Banca centrale nominato in realtà al suo attuale posto da un presidente democratico, Barack Obama, un esponente che negli ultimi anni è sempre stato al fianco, quando si è trattato di decidere, della chairperson uscente Janet Yellen.

E Powell non ha tradito le aspettative: ha offerto un messaggio rassicurante e di sostanziale continuità per operatori economici e esponenti politici di entrambi i partiti. Che promette di proseguire su un cammino di cautela nella politica monetaria degli Stati Uniti, caratterizzato, se non ci saranno sorprese, da una graduale normalizzazione dei tassi e del gigantesco portafoglio titoli ma con attenzione particolare alla crescita qualora dovesse rivelarsi troppo bassa.

Powell ha anche invocato l’indipendenza della Fed nel perseguire il suo doppio mandato di stabilità dei prezzi e di massima occupazione e difeso la storia dell’istituto di crescente trasparenza nelle diagnosi della congiuntura e nella comunicazione al Parlamento come ai mercati. Wall Street ha reagito positivamente, sostenuta anche dall’unica mini-svolta prospettata da Powell rispetto al passato: una maggior flssibilità nelle regolamentazioni finanziarie, che ha apostrofato come già sufficientemente dure.



Niente interferenze dalla Casa Bianca

«Sono fortemente impegnato a favore dell’indipendenza della Fed, nella tradizione dei miei predecessori», ha risposto alla precisa domanda scottante del senatore democratico Sherrod Brown dell’Ohio, che ha sollevato lo spettro di pesanti interferenze da parte di un’amministrazione Trump che in passato ha mostrato la propensione ad attaccare apertamente anche alleati e a premere sulla stessa Fed. Se Trump di recente si era complimentato con la Yellen e la strategia di basso costo del denaro che aiuta la crescita, in passato l’aveva denunciata come una alleata di Obama. Powell ha chiarito in particolare di essere contrario a qualunque legislazione cara ai conservatori che prescriva «audit» della Fed da parte dei parlamentari.

Gli Usa e la «crescita solida»

Il candidato ha in generale illustrato l’espansione americana come in buono stato, con una «crescita solida» e senza apparenti pericoli di surriscaldamento o inflazione. Un rischio su tutti l’ha però identificato in una «crescita deludente» più che in impennate inflazionistiche, una situazione che però ora richiede azioni legislative più che della Fed. Ha così indicato di aspettarsi ulteriori aumenti nei tassi d’interesse - a cominciare da un atteso rialzo a dicembre - su una strada di «normalizzazione», ma con ritmi graduali e attenzione a cambiamenti di rotta in caso di mutamenti delle condizioni economiche. Continua gradualità ha inoltre anticipato nella riduzione del portafoglio della Fed gonfiato dal Qe, che dovrebbe scendere a 2.500-3.000 miliardi, il pronostico medio della Fed, dagli attuali oltre 4mila. Prima della crisi del 2008 il bilancio della Fed sfiorava tuttavia appena i mille miliardi ed era interamente in titoli del Tesoro, senza derivati immobiliari.



L’alleggeriemnto del «peso delle regole»

Il candidato al timone della Fed ha anche difeso la statura della Fed quando si tratta di regolamentazione finanziaria, altro tema «caldo» sul quale la Casa Bianca è all’offensiva per strappare significativi allentamenti. Sulla regolamentazione è forse dove Powell potrebbe staccarsi maggiormente da Yellen, favorendo un approccio più flessibile in particolare a favore delle piccole banche. Ha dichiarato, in risposta a Elizabeth Warren, bestia nera di Wall Street, che le regole «sono abbastanza severe» e che lavorerà semmai per renderle più efficienti e mirate, in particolare ripensando la Volcker rule che vieta il trading proprietario delle banche. «Continueremo a considerare modalità appropriate per alleggerire il peso delle regole mantenendo le riforme chiave», ha riassunto. E ha aggiunto che «il sistema finanziario oggi è piuttosto robusto».



Powell ha invece tenuto le carte completamente coperte sul grande dibattito di politica economica del giorno: la riforma delle tasse da 1.500 miliardi ideata dai repubblicani e che sta faticosamente avanzando in Congresso. Ha risposto di «non essere pronto» a commentare sull’impatto di un progetto tuttora in evoluzione e che i critici considerano inutile o dannoso per una crescita equilibrata, affermando solo che in generale occorre “essere preoccupati della sostenibilità fiscale».

Le manovre di Trump

Mentre Powell testimoniava, Trump ha incontrato leader repubblicani e poi democratici al Senato, che vorrebbe votare la propria versione del piano già in settimana, nonostante accuse che potrebbe essere troppo sbilanciata a favore dei redditi più elevati e della Corporate America. Stime di think tank indipendenti hanno calcolato che i redditi sotto i 30mila dollari l’anno soffriranno fin da subito, mentre famiglie fino a 75mila dollari l’anno saranno penalizzate nei prossimi anni, quando gli sgravi sulle aliquote individuali scadranno al contrario di quelli per le aziende. Un drappello di 4o5 senatori repubblicani appare scettico sul piano per ragioni diverse, dalle penalizzazioni per i ceti medi ai rischi di aumenti del deficit federale, rendendo incerto il voto perché hanno una maggioranza di soli due voti una volta data per scontata l’opposizione compatta dei democratici. Un voto al Senato non sarebbe comnuqneu risolutivo: la sua versione dovrà essere ricontiliata con la diversa proposta della Camera prima di arrivare a Trump per la firma.

Il nodo dell’esperienza di Powell

I veri interrogativi di fondo su una leadership di Powell alla Fed riguardano tuttavia questioni di più lungo periodo, che difficilmente possono trovare risposta nelle audizioni odierne alla Commissione bancaria del Senato o anche nel successivo voto in seduta plenaria per l’incarico, un esito dato per rcerto. Qui il gioco c’è l’esperienza, o carenza di essa. Powell è infatti arrivato alla Fed nel 2012, quando in agenda era il rientro dalla politiche aggressive e non convenzionali di Qe, non il loro lancio. Agli inizi lui era anzi parso favorire semmai rientri più drastici dal Qe, per poi scendere a più miti consigli davanti alla reazione negativa dei mercati.



Resta quindi da vedere come Powell sarebbe in grado di fare i conti con nuovi ostacoli davanti alla longeva ripresa, già una delle più lunghe della storia contemporanea del Paese, quali una futura recessione nel corso del suo mandato quadriennale. Dalla sua giocano i legami positivi e stretti con numerosi esponenti del Parlamento, che ha ripetutamente incontrato in questi anni e potrebbero smussare eventuali pressioni politiche e lo spettro di polemiche parlamentari sulla Banca centrale. È considerato vicino anche al Segretario al Tesoro Steven Mnuchin, «ponte» verso Trump. Cruciale potrebbe rivelarsi anche il suo passato nell’investment banking e nel private equity invece che da economista accademico, una rarità per la guida della Fed, il quale potrebbe renderlo particolarmente sensibile all’atteggiamento degli investitori. Ma se gli anni della crisi prima e della ripresa dopo hanno insegnato qualcosa, è che ci sono oggi davvero poche regole certe che garantiscono scelte efficaci di politica monetaria.

