Scontro a distanza Trump-May sui tweet antimusulmani

Sembra non avere fine la polemica a distanza tra il presidente Usa Donald Trump e il primo ministro inglese Theresa May, dopo che il primo aveva ritwittato tre post della vice leader di Britain First, partito di estrema destra xenofobo, anti-immigrati e anti-musulmani. Alla risposta della May, che attraverso il suo portavoce aveva definito «un errore » la mossa di Trump su Twitter, è arrivata prima la controrisposta del presidente statunitente, ancora una volta affidata al social media: «Theresa May, non concentrarti su di me, ma piuttosto sul devastante terrorismo radicale islamico che c’è nel Regno Unito. Noi [statunitensi, ndr]stiamo lavorando bene!».

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within th… https://twitter.com/i/web/status/936037588372283392 – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

Oggi, invece, da Amman, May ha ribadito il suo giudizio negativo sui retweet di Trump, affermando che «Britain First è un gruppo che semina odio» e rilanciarne i video anti-islamici è stata «la cosa sbagliata da fare». La Gran Bretagna, ha proseguito la premier inglese, combatte il terrorismo «da qualunque parte venga», ricordando anche gli attacchi terroristici di matrice estremistica «contro i musulmani».

Dopo il retweet da parte di Trump di tre post di Jayda Fransen, vice leader di Britain First, era scoppiata la polemica non solo sui social ma anche nel Parlamento britannico. Prima dell’intervento della May, l'opposizione laburista britannica aveva condannato Donald Trump.

Alcuni parlamentari hanno chiesto di nuovo che il governo conservatore di Theresa May revochi l'invito rivolto al presidente americano, subito dopo l'elezione, a compiere una visita di Stato a Londra: visita rimasta in questi mesi in sospeso, sullo sfondo di precedenti polemiche, ma che Downing Street ha comunque ripetutamente confermato. Anche ora: il portavoce del governo May, oltre a dire che Trump ha sbagliato a retwittare quei post, ha comunque ricordato che l’invito resta in piedi e vi sono progressi.



Uno dei tweet dell’esponente dell’ultradestra britannica Jaida Fransen ripostati da Donald Trump

Ma l’opposizione britannica non vuole a Londra il presidente americano. «Donald Trump non è benvenuto nel mio Paese e nella mia città», twitta David Lammy, deputato londinese del Labour. «Il nostro governo deve ritirare l'invito», rilancia il compagno di partito Chuka Umunna. Mentre il leader laburista, Jeremy Corbyn, prima dell’intervento del portavoce della May si era fatto vivo anche lui via Twitter: «Spero - ha scritto - che il governo condanni Donald Trump per aver ritwittato i messaggi dell'estrema destra. Essi sono abominevoli, pericolosi e minacciano la nostra società».

