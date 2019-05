Eurogruppo, l’Italia punta sul portoghese Centeno alla presidenza

Puntano sul ministro portoghese Mario Centeno le carte socialiste per la presidenza dell’Eurogruppo. Tra i sostenitori del titolare dei conti del Portogallo entra anche l’Italia, in vista delle candidature che saranno presentate domani e della decisione che sarà assunta a Bruxelles lunedì. Si spiegano così le parole pronunciate ieri dal premier Paolo Gentiloni, a margine del vertice Unione europea-Unione africana ad Abidjan in Costa d’Avorio. «Tutti hanno una grande stima di Padoan - spiega Gentiloni rispondendo sulle chance del titolare di Via XX Settembre nella partita per il vertice dell’organismo che riunisce i ministri economici dell’area euro - ma ho l’impressione che vogliano scegliere un presidente per un periodo diverso, non per tre mesi. E credo non sfugga a nessuno che salvo sorprese piuttosto imprevedibili la durata del governo da me presieduto è piuttosto limitata, e questo costituisce obiettivamente un problema».

Calano le quotazioni di Padoan

Le considerazioni di Gentiloni nascono dai colloqui delle scorse ore con gli altri leader europei presenti al vertice, e taglia drasticamente le quotazioni di Padoan che nei giorni scorsi sembravano in crescita dopo gli endorsement arrivati negli ultimi giorni da esponenti come il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici o il ministro francese Bruno Le Maire. Nonostante sia alla guida di un Paese sotto osservazione da parte dell’Unione, del resto Padoan è riuscito in questi anni a costruire una fitta rete di dialogo in sede europea, cercando di bilanciare le richieste di flessibilità per l’Italia con l’esigenza di continuare la correzione dei conti pubblici. L’ipotesi di prevedere per Jeroen Dijsselbloem un successore “a tempo pieno”, cioè non impegnato anche nella guida dei conti nazionali, era finita sul tavolo in queste settimane, ma i colloqui avuti ieri da Gentiloni non sembrano per ora andare in questa direzione.



Un socialista per «bilanciare» il peso dei Popolari

In prospettiva, tra le ipotesi c’è quella di far coincidere la guida dell’Eurogruppo e la delega agli Affari economici in un ministro dell’Economia Ue, ma questi cambi di governance hanno bisogno di tempi più lunghi a Bruxelles. Nel mosaico delle alleanze, la casella dell’Eurogruppo tocca a un socialista, per bilanciare il peso dei popolari alla guida di commissione e Parlamento. In lizza rimane anche il giovane ministro slovacco Peter Kažimírm, che potrebbe rappresentare la prima scelta dei popolari per la sua vicinanza alle posizioni tedesche nonostante la tessera del Pse in tasca. Ma nel gioco della diplomazia le carte possono cambiare ancora nelle prossime ore.

