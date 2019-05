Il ruolo dell’America avvolto nella nebbia

Nessuno riesce a contenere l’esuberante politica, apparentemente senza direzione, di Donald Trump. All’elenco senza fine dei silurati in meno di un anno di amministrazione sta per aggiungersi Rex Tillerson, segretario di Stato ed ex Ceo del colosso energetico Exxon Mobil.

Di tutti i sacrificati in nome di un disegno sempre meno decifrabile, è il pezzo più pregiato: come incarico e come personalità. Il segretario di Stato, insieme a quello della Difesa, ricopre il ruolo più importante nella proiezione del ruolo americano nel mondo, nella sicurezza sua e dei molti alleati, nella credibilità della prima fra le superpotenze. Ma la cosa che più deve spaventare quel sistema di sicurezza, alleanze e cooperazione creato dagli Stati Uniti e del quale facciamo parte anche noi, è che forse il punto sia esattamente questo: il rifiuto di Donald Trump di voler essere il presidente degli Stati Uniti che abbiamo conosciuto fino ad ora, fondato su una incrollabile volontà di smontare il sistema in nome dell’isolazionismo. Posto che si possa considerare un aspetto positivo, il presidente in carica sta dimostrando una grande coerenza con quanto aveva promesso il candidato repubblicano in campagna elettorale.

Prima di accettare l’incarico, Rex Tillerson era alla guida di una delle più grandi multinazionali americane in un settore strategico come l’energia. Per questo la persona non era meno importante della carica che ricopriva. Forse Trump lo aveva scelto pensando che Tillerson sarebbe stato un efficace strumento di un’America che doveva diventare «di nuovo grande» pensando solo a se stessa; che riportando in patria i suoi asset imprenditoriali, avrebbe simbolizzato il nuovo corso.

Al contrario, nel suo precedente lavoro Tillerson era la prova che la ricchezza e il primato americano erano il frutto del sistema globale che Washington aveva creato: che era l’internazionalismo non l’isolazionismo a fare dell’America una “nazione indispensabile” e la più ricca del mondo. E se mai Tillerson non lo avesse saputo, guidare il dipartimento di Stato, dialogare con gli alleati e negoziare con gli avversari , affrontando quotidianamente le difficoltà e le nuances della diplomazia, comporta intrinsecamente una fondamentale comprensione: ciò che serve davvero all’America per essere grande è fuori dai suoi confini.

Senza mezzi reali, con un comportamento da potenza del XIX secolo, ma con grande intelligenza tattica, la Russia conquista credibilità. La Cina è già una grande potenza moderna: Obor, la sua via commerciale e infrastrutturale della seta, è un geniale strumento di conquista dei mercati: il passo precedente del predominio geopolitico. Obor non è che un piano Marshall più ricco e globale nelle sue ambizioni.

Intanto, il presidente degli Stati Uniti esce dagli accordi commerciali, twitta spazzatura razzista litigando col premier britannico - l’alleato per definizione - ma incassa il sostegno del capo del Ku Klux Klan. Cosa resterà dell’America e del sistema democratico occidentale fra tre anni, se e quando il mandato di Donald Trump finirà senza più repliche?

