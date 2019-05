Germania avanti con le trattative per una Grande coalizione Cdu-Spd

FRANCOFORTE - Il leader socialdemocratico Martin Schulz ha fatto del suo meglio per raffreddare le aspettative della creazione imminente di una nuova grande coalizione al governo della Germania. Ma giovedì sera, dopo un colloquio di due ore, sotto la grande mediazione del presidente della Repubblica e suo ex collega di partito, Frank-Walter Steinmeier, lo stesso Schulz, con il cancelliere Angela Merkel e il leader dei cristiano-sociali bavaresi, Horst Seehofer, ha fatto almeno un piccolo passo su un percorso che si prospetta ancora piuttosto lungo e accidentato verso la formazione di un Governo.

Il prossimo è la convocazione del congresso della Spd, la prossima settimana, al quale verranno prospettate “tutte le opzioni”: la riedizione della grande coalizione, appunto, ma anche l'appoggio esterno a un esecutivo di minoranza democristiano o il ritorno alle urne. Successivamente, se si dovesse arrivare a un accordo, Schulz ha già promesso di sottoporlo a un referendum della base del partito, gran parte della quale è riluttante a un nuovo abbraccio con il cancelliere Merkel, che alle elezioni del 24 settembre, dopo quattro anni di governo assieme, ha rischiato di soffocarli.

La Spd ha ottenuto poco più del 20% dei voti, la percentuale più bassa dal dopoguerra. I giovani del partito, gli Jusos, si sono già dichiarati contro la grande coalizione. D'altro canto, la Spd ha bisogno di tempo prima di ripresentarsi agli elettori, per non correre il rischio di perdere ulteriori consensi. «Una Grosse Koalition non è automatica – ha detto Schulz – e non ho dato il via libera, come è stato scritto, al negoziato».



I democristiani della Cdu hanno detto di non voler imporre precondizioni, ma anche il ministro della Difesa ed esponente di spicco del partito, Ursula von der Leyen, ha ammesso che inizieranno prima di Natale colloqui che in una prima fase saranno solo “esplorativi”. Anche all'interno della Cdu non mancano le resistenze a un'intesa con i socialdemocratici. Il comitato che si occupa di affari economici ha infatti già detto che questa sarebbe inaccettabile se dovesse comportare promesse che il Paese non si può permettere, come una riforma della sanità, proposta dalla Spd, che ne abolirebbe il pilastro privato.

La diffidenza reciproca è ai massimi, acuita da un episodio accaduto alla vigilia dell'incontro al palazzo presidenziale, quando il ministro dell'Agricoltura democristiano ha votato in Europa per approvare l'uso del diserbante glifosato, nonostante il parere contrario del suo collega socialdemocratico dell'Ambiente, violando la regola della coalizione secondo cui in caso di dissenso interno il rappresentante del Governo tedesco deve astenersi. In questo caso, tra l'altro, il voto della Germania è risultato decisivo.



A richiamare la Spd al tavolo era stato Steinmeier, decisamente contrario all'ipotesi di una ripetizione delle elezioni (un inedito nella politica tedesca del dopoguerra, così come un governo di minoranza, peraltro malvisto dalla Cdu), dopo che invece, immediatamente dopo il fiasco nel voto di settembre, Schulz aveva dichiarato una chiusura netta a un bis della grande coalizione. Ma questa è tornata di attualità dopo l'improvviso fallimento, due settimane fa, della trattativa fra democristiani, liberali e verdi, per la coalizione cosiddetta Giamaica, fatta saltare dal leader liberale Christian Lindner.

Uno dei temi di più forte dissenso fra i tre partiti erano state le questioni europee, su cui Schulz è tornato in un'intervista al settimanale “Der Spiegel”, sostenendo la necessità di sostenere le iniziative del presidente francese Emmanuel Macron per la riforma della governance dell'eurozona, compresa la creazione di un ministro delle Finanze per l'area euro. «Una risposta positiva – ha detto il leader della Spd – sarà un elemento chiave di qualsiasi negoziato».

Il calo elettorale che ha colpito anche i democristiani e il fallimento della trattativa per la coalizione Giamaica, che, secondo molti commentatori, Angela Merkel ha gestito male, hanno indebolito il cancelliere e rafforzato le indiscrezioni che circolano a Berlino secondo cui, anche nel caso di un accordo con la Spd, il governo che ne nascerà difficilmente potrà durare per l'intera legislatura.

