Brexit, così l’intesa con l’Irlanda del Nord ha sbloccato il negoziato

LONDRA - Prima di riuscire a prendere l'aereo per Bruxelles alle 5 della mattina, Theresa May ha avuto numerose conversazioni telefoniche notturne con Arlene Foster, leader del Democratic Unionist Party (Dup). Solo il via libera – con ancora qualche riserva – degli unionisti nord irlandesi ha sbloccato l'impasse e permesso l'annuncio positivo di stamattina. La questione del confine tra le due Irlande e quella dello status dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito erano diventati i due ostacoli maggiori sulla via dell'intesa tra Londra e Bruxelles.

Era stato il “no” perentorio della Foster a costringere la May a tornare precipitosamente a Londra per ulteriori negoziati all'inizio della settimana quando un accordo sembrava ormai quasi concluso.

Nelle ultime, cruciali ore la difficile trattativa è stata condotta direttamente dalla May con la Foster, anche se ministri di entrambi i lati avevano preparato il terreno negli ultimi giorni. La May ha potuto rassicurare il Dup sui loro due timori principali, come ha confermato stamani la stessa Foster: «Non ci sarà uno status speciale per l'Irlanda del Nord, come esige Sinn Fein, e non ci saranno linee rosse (dogane) nel mezzo del mare d'Irlanda».

La premier britannica è anche riuscita a far accettare alla Foster il termine indigesto «pieno allineamento» con le regole Ue, garantendo che sarà applicato a tutto il Regno Unito, non solo all'Irlanda del Nord, e solo se non sarà raggiunta un'intesa alternativa con la Ue. Al tempo stesso, la May ha anche promesso che non ci sarà mai un ritorno a un confine «invalicabile» tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, ottenendo così il via libera di Dublino.

La premier ha preso il controllo dei negoziati, con telefonate notturne di aggiornamento e consultazione con la Foster ma anche con il presidente Ue Jean-Claude Juncker e con il premier irlandese Leo Varadkar.

A sbloccare la situazione però sono state soprattutto le telefonate con la Foster, che alla fine si è dichiarata soddisfatta con le sei modifiche apportate al testo, che ha definito «sostanziali». A convincere il Dup a dare il via libera è stata in particolare un'aggiunta al testo che garantisce che non ci saranno «nuove barriere» tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito e che le imprese nordirlandesi continueranno ad avere «accesso libero» al mercato interno britannico.

È stata la Foster quindi a permettere l'accordo annunciato stamani, che viene presentato anche dagli oppositori della May in Parlamento come un grande successo personale della premier e una dimostrazione della sua tenacia, competenza e determinazione. La leader del Dup però si è riservata l'ultima parola: «Nulla è deciso finché tutto sarà stato deciso e se voteremo o meno a favore dell'accordo finale dipende dai contenuti dell'intesa», ha avvertito.

