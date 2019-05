Robotica e sport tra Italia e Giappone

TOKYO - «La gente, a volte anche per fattori genetici, non sempre ama il movimento. Ma il movimento è cura: essere in buona forma vuol dire curarsi. Ed è essenziale per un invecchiamento attivo e in buona salute. La robotica può dare in questo senso un contributo davvero importante». Paolo Dario, direttore dell'Istituto di BioRobotica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha guidato una delegazione di esperti italiani al Seminario annuale congiunto di Biorobotica svoltosi a Tokyo presso l'Università Waseda, dedicato quest'anno allo sport.

«È dal 2001 che, con il supporto dell'ambasciata, organizziamo workshop con continuità, quasi ogni anno, in Giappone - afferma il professor Dario - La tematica dei rapporti tra robotica e sport è stata suggerita dal fatto che Tokyo ospiterà le Olimpiadi 2020. Ma il tema è molto più ampio sulle questioni dell'esercizio fisico e della scienza del movimento e di come le nuove tecnologie e conoscenze medico-scientifiche - così come nuove attrezzature anche di tipo robotico - possano essere utilizzate con efficacia in questo settore». Dal confronto tra gli approcci nei due Paesi sono emerse molte similarità.

Si è parlato specificamente di alcuni sport - come boxe, atletica e calcio - e di un ruolo anche “psicologico” della robotica. «Assume una importanza considerevole l'esaltare le prestazioni e far sì che la persona si ecciti e si diverta perché ha a disposizione strumenti nuovi anche di tipo robotico per fare attività fisica - continua Dario - Del resto in Italia ci sono aziende leader nel mondo nelle attrezzature per attività fisica. Ma abbiamo discusso anche anche altri tipi di approccio, come il più specifico trainer robotico. Ci aspettiamo di collaborare ancora di più in questo campo».

RICERCATORI TRA ITALIA E GIAPPONE. La Scuola Superiore Sant'Anna ha una collaborazione da molti anni con il Giappone. «Oggi il flusso di ricercatori dall'Italia verso il Giappone e anche dal Giappone verso l'Italia è ormai stabile - sottolinea Dario - Quando anni fa dicevo: vado in Giappone, c'era chi mi replicava: cosa vai a fare? Ora invece è emersa anzitutto una vera passione per il Giappone, mentre i giapponesi amano molto l'Italia. Ci sono opportunità importanti per studiare: non è necessario andare sempre nei soliti Paesi, che non menziono». Si sono formati ormai gruppi stabili, come all'Università Waseda, dove 7-8 ricercatori italiani giovani hanno costituito quasi una comunità, che accoglie nuovi venuti. «È un bel posto per vivere e un posto dove si impara molto: dal lavoro in team all'utilizzo di tecnologie molto avanzate - conclude il professore -. La qualità della vita è molto migliore di quanto alcuni in Italia pensino: si lavora tanto ma si lavora bene, con grandi opportunità di entrare in contatto con settori ad alta tecnologia. A parte poi il sottofondo della cultura plurimillenaria che gli italiani apprezzano sempre di più».

