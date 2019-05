Austria, doppio passaporto «agli italiani del Sudtirolo già dal 2018»

«Già dal prossimo anno, o al più tardi dal 2019, i sudtirolesi potranno chiedere la cittadinanza austriaca». Lo ha annunciato a Bolzano il parlamentare austriaco Werner Neubaur, responsabile della Fpoe (il partito di ultradestra austriaco al governo) per i rapporti con l'Alto Adige. «La richiesta - ha aggiunto Neubaur - potrà essere avanzata da chi si è dichiarato tedesco e dai suoi figli e sarà gratis «per non gravare sulle tasche delle famiglie». Non solo. Secondo Neubauer, in futuro atleti altoatesini potranno gareggiare per la nazionale austriaca.

Questo il piano. Per i dettagli del quale bisognerà attendere le conclusioni del lavoro di un’apposita commissione che sarà istituita con il via libera del governo. «Saranno comunque esclusi i trentini - ha precisato Neubaur - perché non indicati dallo Statuto d'autonomia come minoranza linguistica». Il parlamentare austriaco si è detto fiducioso che la richiesta di doppio passaporto non sarà un flop, «anche perché la Svp si è molto spesa per la questione e non può rischiare una figuraccia». Secondo lui il 98% degli aventi diritto presenterà la domanda.

Per quanto riguarda invece il servizio di leva in Austria, Neubaur ha precisato che i 500mila austriaci che vivono all'estero non lo devono prestare. Spostando la residenza in Austria ovviamente scatterebbe l'obbligo. «Per alcuni altoatesini potrebbe essere addirittura interessante intraprendere la carriera militare in Austria», ha detto.

La replica di Alfano

«Sarà una discussione da affrontare con grande delicatezza. Il governo si è appena insediato e ne parleremo nei termini che sono assolutamente più coerenti con la nostra storia e con la tutela di quelle nostre popolazioni e di quei nostri concittadini che hanno sempre avuto una posizione molto chiara in merito». Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano in visita a Pechino ha risposto ad una domanda sull'annuncio del nuovo governo austriaco di riconoscere il doppio passaporto agli altoatesini.

© Riproduzione riservata