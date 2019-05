Liberisti in economia, nazionalisti in Europa

C’è dell’ambiguità barocca nella posizione del nuovo Governo austriaco verso l’Europa. Apparentemente ferventi europeisti, nei fatti sia i popolari che l’Fpoe sono a favore dell’utilizzo spinto del principio di sussidiarietà, vogliono cioè riportare a livello nazionale il maggior numero di competenze oggi delegate a Bruxelles e alla sua burocrazia centralizzata.

Una posizione apparentemente moderata che invece tende a smantellare il sistema comunitario dall’interno. Vienna rischia così di essere un ostacolo ai piani di rilancio dell’integrazione europea prospettati dal presidente francese Emmanuel Macron.«La posizione pro Ue significa solo che non ci sarà alcun tentativo di “Autexit”. Dall'Fpoe, un partito ancora legato al Front National, è il massimo che ci si poteva aspettare», dice al Sole 24 ore il politologo Anton Pelinka.

L’economia di Vienna, che corre al 2,6%, c’entra poco con l’avanzata dell’estrema destra che ha cavalcato il tema dei migranti trasformando ogni conflitto sociale in chiave etnica. Gli austriaci prima dei nuovi immigrati per case popolari, servizi, welfare e posti di lavoro. Insomma hanno cambiato la narrazione.

L’Fpoe non promuove un ritorno allo scellino ma chiede che le competenze siano trasferite da Bruxelles agli Stati. Le sue idee sul futuro dell’Ue e dell’Unione monetaria sono quindi in contraddizione con le richieste di Macron, favorevole a una maggiore integrazione Ue.

Sebastian Kurz, il cancelliere, ha accolto con favore l’iniziativa di Macron ma in realtà vuole «più Europa» in politica estera, di sicurezza e di difesa e anche lui sottolinea il principio di sussidiarietà. In concreto è contrario al ministro delle Finanze della zona euro, come i liberali della Fdp in Germania, si oppone alla mutualizzazione dei debiti e chiede maggiore adesione alle norme di Maastricht sui conti pubblici in pareggio. Vienna potrebbe bloccare le riforme che darebbero stabilità all’Eurozona.

Quanto all’economia, la coalizione di centro-destra è invece liberista: vuole uno stato più snello e senza burocrazia con l’obiettivo di tagliare le spese pubbliche. Kurz vuole aumentare l’orario di lavoro da 10 a 12 ore quotidiane, e tagliare le imposte di 12 miliardi di euro, una cifra pari al 3% del Pil. Una politica thatcheriana e reaganiana a sostegno dell’offerta, come suggeriva l’insegnamento di Friedrich von Hayek, un austriaco appunto.

La coalizione è contraria a patrimoniali e vuole ridurre il peso delle tasse sui salari portandolo al 40% dall’attuale 43 per cento per aumentare la competitività del sistema del piccolo Paese alpino che ha un ottimo sistema bancario e una buona manifattura. Ogni famiglia austriaca potrà in futuro ottenere un bonus di deduzioni fiscali annuali pari a 1.500 euro per figlio. Per contenere i costi pensionistici verranno ridotti da 22 a cinque gli istituti previdenziali. Inoltre entro il 2030 Vienna prevede di produrre il 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto all’attuale 33 per cento e mantenere il vigore il bando sulla costruzione di centrali nucleari.

Insomma liberisti in economia, nazionalisti in Europa.

