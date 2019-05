Il Senato dà il via libera al taglio delle tasse sulla Corporate America

Manca solo un passaggio procedurale per il via definitivo alla riforma fiscale negli Stati Uniti che premia in primo luogo la Corporate America, abbassando l’aliquota sui redditi d’impresa dal 35 al 21%. Nell’approvare il testo votato martedì dalla Camera, il Senato ha soppresso tre articoli ritenuti in contrasto con le regole parlamentari. Una “noia” procedurale, che potrà essere risolta in poche ore con un nuovo pronunciamento dei deputati. Per le 13.oo (le 19.00 in Italia) è già prevista una conferenza stampa che darà al presidente Donald Trump l’occasione di celebrare la vittoria.

Su Twitter ha già cominciato: «Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il più grande taglio delle tasse e riforma fiscale della storia», ha detto Trump. Esagerando un po’. Secondo il dipartimento del Tesoro, se è vero che si tratta del più ampio taglio delle imposte sulle imprese in una sola legge, la riforma non è però il taglio più grande in assoluto: quello di Ronald Reagan nel 1981 lo supera ancora (calcolato in percentuale sul Pil). In ogni caso, il testo approvato dal Senato con 51 voti a favore e 48 contrari potrà essere ratificato da Trump prima di Natale.

La riforma sarà certo gradita alle aziende (la Borsa ne ha già prezzato gli effetti con i rialzi di questi mesi), ma non piace alla maggioranza dei cittadini. Solo il 24% la approva, secondo un sondaggio svolto da Cnbc e dal Wall Street Journal. Il 41% invece la considera una cattiva idea che non abbasserà le tasse alla classe media, mentre le diminuirà ai più ricchi. Il 63% degli intervistati pensa addirittura che sia un piano studiato dai repubblicani per aiutare le grandi aziende e le persone ricche.

Il sondaggio mostra anche un’inversione di tendenza sulle preferenze politiche, con i democratici che recuperano terreno: sono passati dal 39% al 50% delle preferenze quando si domanda quale partito dovrebbe guidare il prossimo Congresso dopo le elezioni di medio termine che si terranno a novembre nel 2018. Per quanto riguarda le elezioni presidenziali del 2020, infine, il 36% sostiene che voterà ancora per Trump mentre il 52% dice che non lo farà più.



La riforma costerà circa 1.450 miliardi di dollari e aggiungerà in 10 anni mille miliardi ai ventimila miliardi di dollari di debito pubblico americano. L’effetto è una riduzione delle imposte sulle imprese e sui contribuenti più abbienti, con un taglio delle detrazioni fiscali, in primo luogo quelle sulle tasse pagate negli Stati: un cambiamento che potrebbe significare un aggravio del carico per alcuni contribuenti.

Per quanto riguarda le imprese, oltre alla riduzione dell’aliquota d’imposta dal 2018, viene ridisegnata la tassazione degli utili all’estero, con una sorta di operazione di rimpatrio dei capitali e il passaggio alla tassazione territoriale degli utili, con clausole anti-elusione (base erosion anti-abuse tax - Beat). I profitti attualmente all’estero saranno tassati all’8% (asset illiquidi) e al 15,5% (asset liquidi). In base alla Beat, gli utli generati all’estero saranno tassati al 5% il primo anno, al 10% fino al 2025 e poi al 12,5%, con aliquote più elevate per le banche. Queste prelievo scatta se attraverso le operazioni infragruppo, la società abbassa l’imposta liquidata sotto il 10%.

Gli interessi pagati dalle imprese sui debiti contratti sono detraibili solo in misura pari al 30% del reddito lordo, con una soglia più restrittiva nel corso del decennio. Gli investimenti in macchinari possono essere ammortizzati immediatamente fino al 2022. Le società semplici, restano tassate come le persone fisiche, ma hanno una detrazione del 20% del reddito.

I tagli sulle imposte sui redditi delle persone fisiche non saranno permanenti, ma scadranno nel 2025. I repubblicani contano che verranno prorogati nelle prossime legislature. Le aliquote restano sette, ma livelli e scaglioni di reddito si abbassano, anche per l’aliquota massima. Molte detrazioni sono eliminate (fra cui, appunto, quella per le imposte statali e locali, a parte una franchigia), ma quella standard è circa raddoppiata; il credito di imposta per i figli è raddoppiato, come pure la franchigia sull’imposta di successione. Le famiglie con reddito medio, l’anno prossimo, vedranno un taglio delle tasse di circa 900 dollari (in media), mentre l’1% dei contribuenti, i più ricchi (redditi oltre 733mila dollari l’anno), potranno contare su uno sconto di circa 51mila dollari, secondo il Tax Policy Center, un think tank indipendente di Washington. L’effetto sarò quindi regressivo.

La riforma fiscale, inoltre, riesce dove era fallita quella sul sistema sanitario e abroga un cardine dell’Obamacare, rendendo volontarie e non obbligatorie le polizze individuali, annullando la sanzioni prevista per chi non lo fa con effetto dal 2019. Facile prevedere che milioni di americani sceglieranno di non assicurarsi e resteranno senza copertura sanitaria.



