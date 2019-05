Francia, Macron vuole ridisegnare lo Stato

Tenere il ritmo. Un ritmo sfrenato, come lo ha definito un suo anonimo ministro in un’intervista a Le Monde. Per il giovane presidente francese Emmanuel Macron, che ieri ha compiuto 40 anni, un obiettivo essenziale. Ha gi raggiunto un risultato importante: ha portato il proprio gradimento, che era bruscamente calato in alcuni sondaggi fino al 30% a ottobre, fino al 52%. Ora si tratta di consolidare e rafforzare il consenso, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il presidente ha quindi bisogno di non perdere l’iniziativa e ha predisposto per la prima settimana di gennaio, dopo il consiglio dei ministri del 3 e prima del viaggio in Cina dell’8, una serie di “seminari” per mettere a punto i passi del prossimo trimestre. Dopo l’ampia riforma del lavoro - la stessa che gli costata molti consensi, perch ha scardinato molti tab della societ francese - deve allargare i suoi obiettivi. Deve innanzitutto completare l’opera iniziata in tema di occupazione: varare nuove norme sull’apprendistato, sulla formazione professionale, sui sussidi di disoccupazione. Altri temi sono ormai giunti a maturazione: il presidente vuole irrigidire la politica su immigrati e rifugiati - cosa non facile, anche perch il suo stesso movimento appare diviso - affrontare la politica abitativa e introdurre un abbozzo di cogestione (mitbestimmung) alla francese nelle imprese. Senza dimenticare il nuovo limite di velocit a 80 km/h su tutta la rete stradale francese, non particolarmente popolare.

La riforma dello Stato

A Macron interessa per soprattutto affrontare subito il nucleo stesso del suo progetto di rinnovamento, la riforma dello Stato, Costituzione compresa. Macron vorrebbe introdurre molte novit: ridurre il numero dei parlamentari, limitare a tre i mandati consecutivi di tutte le funzioni elettive, introdurre una correzione proporzionale al sistema elettorale (un maggioritario doppio turno), riformare il Consiglio superiore della magistratura e abolire la Corte di giustizia della Repubblica, che giudica i crimini compiuti dai ministri.

il dossier pi difficile, questo: non tutte le innovazioni sono ben accette dal Senato, dominato da quella destra rpublicaine e gaullista che, insieme al centrosinistra socialista, uscita lacerata e confusa dal successo di Macron. da questo arcipelago che arriva la sfida pi temibile alla sua leadership e il presidente stesso ha invitato a non sottovalutarla.

La controffensiva dei Rpublicains



Il nuovo leader di Les Rpublicains Laurent Wauquiez

La componente Les Rpublicains ha reagito alla sconfitta - determinata anche dallo scandalo che ha coinvolto il candidato Franois Fillon e la moglie Penelope - con una brusca svolta a destra: il nuovo presidente del partito Laurent Wauquiez, 42 anni, sta costruendo la propria figura di leader anti-Macron adottando posizioni decisamente radicali, invise anche alle correnti pi moderate del suo partito, nel tentativo di catturare gli elettori delusi del Front National (verso il quale Wauquiez non mostra, come tutta la destra francese, alcuna condiscendenza). A un po’ di euroscetticismo, soprattutto in tema di bilancio pubblico - in passato aveva chiesto l’abolizione della Commissione Ue - il leader della destra aggiunge quindi un po’ di post-conservatorismo americano - per lui Trump un’ispirazione. Meno brillante e soprattutto meno dirompente di Macron - che la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha descritto icasticamente come pi giovane di Kennedy, pi liberale di Blair, pi europeista di Schrder - il nuovo leader della destra user comunque tutte le occasioni possibili per contrastare il presidente: bisogna opporsi insieme a Emmanuel Macron, ha detto ai suoi deputati e senatori. La riforma costituzionale, che rischia di ridurre ulteriormente il peso del Parlamento, sar quindi uno dei campi di battaglia principali.

La riforma dell’Eurozona

A segnare il dibattito per destinata la politica estera, e quella europea in particolare. Prima delle presidenziali del 2022, quando la leadership di Macron sar direttamente messa in discussione, ci saranno nel 2019 le elezioni europee, che si svolgeranno peraltro con un sistema elettorale proporzionale, dove sar pi difficile per il movimento del presidente, La rpublique en marche, prevalere sugli avversari.

Il piano di riforme nazionali e il tentativo del presidente di rafforzare e consolidare il consenso riconquistato, si svolgeranno tenendo il timone dritto sull’obiettivo di vincere questa che sar la sua prima vera sfida dopo le presidenziali. Macron si presenter con il suo progetto di ampia riforma dell’Unione europea, e di Eurolandia, dal sapore quasi federalista. Il presidente ha raccolto all’estero una vasta attenzione: quanti leader e aspiranti leader vorrebbero presentarsi come il Macron del loro paese, malgrado le specificit tutte francesi del personaggio e del suo successo? Questo potrebbe permettere alla Francia di godere di un discreto soft power, da giocare anche in politica interna, soprattutto se l’ambizioso presidente riuscisse a sganciarlo dal suo personaggio e spostarlo sulla sua impostazione politica. A questo programma Wauquiez opporr temi pi tradizionali, come l’Europa delle nazioni, la de Gaulle, e l’opposizione - geopoliticamente ardua, ma capace di raccogliere consensi - all’allargamento dell’Unione nei Balcani.

In gioco c’ il clima politico della seconda met del quinquennato di Macron, che il presidente vuole dominare con le cose compiute e i risultati ottenuti. Un obiettivo che gli avversari cercheranno in tutti i modi di sottrargli.

© Riproduzione riservata