Catalogna, Rajoy: ritireremo articolo 155 quando sarà formato nuovo governo

Il premier spagnolo Mariano Rajoy è pronto a ritirare il commissariamento della Catalogna, scattato con l’attivazione dell’articolo 155, quando sarà stato formato un nuovo governo nella regione. La misura era già prevista nella decisione votata dal Senato a fine ottobre e arriva a seguito di una consultazione che ha visto il fronte dei partiti indipendentisti guadagnare 70 dei 135 seggi disponibili, contro i meno di 60 delle sigle unioniste. Rajoy ha confermato la sua apertura al dialogo, aggiungendo che «il governo spagnolo intende offrire tutta la sua collaborazione e volontà di dialogo costruttivo, aperto e realista, al governo che si costituirà in Catalogna per risolvere i problemi dei catalani».



A chi gli chiedeva se siano possibili nuove elezioni generali in Spagna dopo la sconfitta catalana, Rajoy ha risposto che non ha alcuna intenzione di indire elezioni anticipate prima della naturale scadenza del 2020 e che il governo sta facendo bene come testimonia la ripresa dell'economia e dell'occupazione.





No all’incontro con Puigdemont

Riguardo alla possibilità di avviare un nuovo dialogo con Carles Puigdemont, il leader separatista gia presidente nella passata legislatura della Generalitat catalana, Rajoy ha risposto che intende sedersi al tavolo «con chi ha vinto le elezioni, cioè Ines Arrimadas», la leader del partito Ciudadanos che è arrivato a un picco del 25,3% (percentuale comunque insufficiente a formare un esecutivo).

Puigdemont, volato a Bruxelles lo scorso novembre, aveva proposto a Rajoy un incontro «fuori dalla Spagna» per evitare l’arresto che scatterebbe in caso di suo rientro, dopo il mandato di cattura emesso dalle autorità spagnole a novembre., «Tornerò in Catalogna se ci sono garanzie del rispetto della democrazia - ha detto Puigdemont in una conferenza stampa a Bruxelles - Il governo spagnolo riconoscerà il risultato delle elezioni, che abbiamo vinto nonostante siano state condotte in modo atroce? Se rispetta la democrazia, torno domani stesso».

Il leader catalano: si rispetti l’esito del voto

La Junts per Catalunya, il partito capeggiato a distanza da Puigdemont, ha incassat il 21,6% dei consensi e si è imposta come seconda forza dietro agli unionisti di Ciudadanos. Ma la somma con gli altri partiti indipendentisti garantisce comunque margine per una maggioranza. Secondo Puigdemont, Rajoy deve «rispettare l’esito del voto» e accelerare il ritiro dell’articolo 155. «Abbiamo diritto alle nostre istituzioni, negli ultimi anni ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità - ha detto - l'articolo 155 non garantisce un paese migliore, è solo una minaccia. Va recuperata questa ingiustizia». Il leader catalano ha rivolto un appello anche alla commissione Ue, rimasta sempre vicina alla posizione di Madrid: «Non chiedo alla Commissione europea di cambiare idea, chiedo però di ascoltarci - ha detto - Chiedo di ascoltare i cittadini che si sono espressi in massa».

