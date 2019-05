Putin: «A Pietroburgo terrorismo, non fate prigionieri»

Quanto avvenuto mercoledì sera a San Pietroburgo - un’esplosione in un supermercato in cui sono rimaste ferite 13 persone - non è altro che un «atto terroristico». E l’ordine di Vladimir Putin al capo del servizio federale di sicurezza, l’Fsb, è - secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti riferendo di un incontro tra Putin e un gruppo di veterani della campagna di Siria - agire nel rispetto della legge quando «questi banditi vengono arrestati». Ma «di fronte a una minaccia per la vita e la salute dei nostri agenti, dei nostri ufficiali», l’ordine è «agire con determinazione, non fare prigionieri, liquidare i banditi sul posto».

Vladimir Putin il 28 dicembre al Cremlino con i veterani della campagna di Siria

Mercoledì sera gli inquirenti non avevano parlato di terrorismo, aprendo tuttavia un’inchiesta penale per «attentato alla vita di due o più persone» e verificando ogni pista possibile. L’ordigno, una bomba artigianale con un potenziale equivalente a 200 grammi di tritolo, era infarcito di chiodi o bulloni. È esploso nel settore del supermercato Perekriostok in cui si trovano gli armadietti per le borse, colpendo però anche una cassa. Nessuno dei feriti sembra in pericolo di vita. Secondo il portale pietroburghese Fontanka, le telecamere di sicurezza del supermercato avrebbero ripreso un uomo, dai tratti non slavi, che lascia uno zaino con la bomba in uno degli armadietti.

Dmitrij Peskov, portavoce di Putin, ha definito scorretto considerare Pietroburgo particolarmente vulnerabile alla minaccia terroristica. Eppure, dopo l’attentato suicida nella metropolitana in cui il 3 aprile scorso sono rimaste uccise 16 persone, attribuito a un estremista islamico di origine kirghiza,Pietroburgo è tornata al centro dell’attenzione a metà dicembre, quando venne annunciato l’arresto di sette membri dello Stato islamico che stavano pianificando una serie di attentati a Pietroburgo, tra cui un’esplosione nella cattedrale di Kazan, sulla prospettiva Nevskij. Come rivelò lo stesso Putin, ringraziando Donald Trump in una conversazione telefonica, gli attentati erano

stati sventati grazie a informazioni trasmesse dalla Cia.

Ancora, era diretto a Pietroburgo l’aereo partito da Sharm el-Sheikh ed esploso in volo sul Sinai nell’ottobre 2015: il mese prima, Putin aveva dato il via all’intervento russo in Siria.

