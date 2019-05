La sfida dei nuovi populismi

Era stato presentato come l’annus horribilis delle democrazie europee, destinate a essere travolte dai populismi che gi avevano favorito la vittoria di Brexit e Donald Trump. Invece il 2017, sebbene si chiuda con l’ingresso trionfale al governo del Fp austriaco, ha segnato una battuta d’arresto per i movimenti anti-sistema e anti-euro di destra: dal Front National di Marine Le Pen, sconfitta da Emmanuel Macron nella corsa all’Eliseo, al Pvv di Geert Wilders, secondo in Olanda ma escluso dalla stanza dei bottoni dall’accordo tra gli altri partiti. Alternative fr Deutschland in Germania entrata per la prima volta al Bundestag, ma a guidare il Paese sar una presenza rassicurante per la Ue: un’Angela Merkel indebolita ma ancora prima nei consensi.

corretto allora parlare di fenomeno ridimensionato o rischio scampato per l’Europa? Per Riccardo Brizzi, professore di Storia contemporanea all’Universit di Bologna, dipende da dove si colloca l’obiettivo. Se si considera il breve periodo, gli ultimi 12 mesi, si pu guardare al bicchiere mezzo pieno: il voto in Olanda, Francia e Germania non ha portato nessuno di questi partiti al governo. Il bilancio per diverso in una logica di pi lungo termine.

Anche limitandosi a un esame del voto 2017, in realt, emergono segnali importanti dell’avanzata di questi movimenti. A cominciare proprio dalle elezioni francesi – emblema del riscatto dell’europeismo - su cui Brizzi ha curato con Marc Lazar il volume “La Francia di Macron”, edito dal Mulino. La vittoria di Macron – spiega - stata favorita dal sistema elettorale, ma un francese su due al primo turno era per un partito anti-sistema, sommando i voti di destra e sinistra; poi il Front National al secondo turno ha toccato il 33-34%, risultato mai raggiunto; infine, in campagna elettorale, l’atteggiamento protestatario ha caratterizzato un po’ tutti, compresi i partiti di governo, e lo stesso Macron si presentato come un candidato “contro” il tradizionale bipolarismo muscolare del sistema politico francese.

Quanto all’Olanda il Pvv, partito islamofobo e anti-euro, arrivato secondo ed stato escluso dal governo, ma ha dettato l’agenda della campagna elettorale, spingendo il partito liberal-conservatore del premier Rutte a fare propri, nella sostanza se non nei toni, alcuni punti chiave del suo programma, soprattutto su immigrazione e difesa da “troppa” Europa.

In Germania AfD ha conquistato voti in regioni dove non era radicato, e tra elettori tradizionale bacino della sinistra. Inoltre – aggiunge Brizzi – appena un terzo degli elettori di AfD dice di averlo votato per il programma, gli altri per ragioni di protesta: conferma che il vento dell’antipolitica soffia forte.

Il quadro si fa ancora meno rassicurante guardando al medio-lungo termine, in cui si assiste a una lunga marcia di movimenti ormai geneticamente modificati. Nel 1979 – fa notare Brizzi - all’Europarlamento c’era un solo partito di estrema destra, l’Msi italiano. Dalla met degli anni 90 emersa una nuova destra, post-industriale, che ha messo da parte una caratterizzazione di tipo fascista e i richiami alla morale religiosa. una destra al passo con i tempi, che ha tra i suoi esponenti di punta gay e divorziati; sono partiti che antepongono a parole d’ordine politiche un richiamo etnico-identitario di fronte alla globalizzazione e ai suoi effetti. Cos, negli ultimi 15 anni, cavalcando l’allarme terrorismo, crisi economica ed emergenza migratoria, l’onda populista cresciuta, ha formato due gruppi a Strasburgo e si affermata a diverse latitudini, dalla Scandinavia all’Europa dell’Est. Tanto pi che all’ascesa delle destre anti-sistema si affiancato il declino dei partiti socialdemocratici, travolti secondo Brizzi da una crisi anche identitaria con il venir meno di punti di riferimento tradizionali, come il welfare state, e la perdita di consenso del progetto europeo, con cui molti di questi si erano identificati in sostituzione al socialismo dopo la caduta del Muro.

Lo sguardo corre agli appuntamenti del 2018, con elezioni emblematiche di tre diverse aree di possibile disagio dell’Europa: Italia e Ungheria in primavera, Svezia a settembre. In Svezia il partito socialdemocratico di Lfven dovrebbe confermarsi – nota Brizzi - ma la minaccia dei Democratici svedesi non svanita: alcuni sondaggi li danno al 17%, possono contare su un malcontento crescente e un clima sociale teso dopo le ondate migratorie. In Ungheria, cuore di quel “fronte del rifiuto” incarnato dal Gruppo di Visegrad, non sembrano esserci ostacoli alla riconferma di Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, a cui i sondaggi assegnano pi del 50% dei voti. Quanto all’Italia, fatta eccezione per la Lega, quasi tutti i partiti hanno attenuato la retorica anti-Europa: dunque pi facile che dal voto derivi uno stallo che una frattura con Bruxelles.

Il fronte populista intanto prepara la controffensiva. Il 16 dicembre alcuni tra i suoi leader pi rappresentativi si sono dati appuntamento a Praga e hanno ripreso a intonare i loro refrain, sull’Europa che distrugge la sovranit nazionale e i valori tradizionali. Una musica gi sentita, che per continua a esercitare un forte ascendente.

