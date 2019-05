Politiche monetarie: quattro vie per la normalizzazione

È il momento della lenta normalizzazione. Le quattro grandi Banche centrali hanno tutte avviato, con tempi diversi, una riduzione dello stimolo monetario. Anche se l’inflazione non risponde ancora all’aumento dell’offerta di moneta. Non certo nelle tre grandi aree economiche – Usa, Eurolandia, Giappone – ma in fondo neanche in Gran Bretagna, dove l’aumento dell’indice dei prezzi, pur elevato, non è certo frutto di una maggiore domanda e andrebbe, in via di principio, ignorato dalla politica monetaria.

Tutto avviene con grande cautela. Negli Usa il rialzo dei tassi è in corso da ormai due anni, anche se tra i primi due sono passati dodici mesi esatti (dicembre 2015 e dicembre 2016). A ottobre è anche iniziata la lenta riduzione delle dimensioni del bilancio,ma la riforma fiscale di Donald Trump, che promette di aggravare il deficit di bilancio e quindi il ricorso al debito, non ha irrigidito la politica monetaria.

Eurolandia è più indietro. L’orientamento è ancora piuttosto espansivo, anche se la crescita ha ormai preso slancio, ma il programma di acquisto di titoli, tornato ad aprile agli originari 60 miliardi al mese (dopo una fase a 80 miliardi), scenderà da gennaio e fino a settembre 2018 a 30 miliardi, per poi passare, con tutta probabilità, al tapering finale, un lento azzeramento. La Nippon Ginko ha invece introdotto un tapering in modo surrettizio: ha sostituito il suo quantitative easing con una strategia di controllo dei rendimenti dei titoli di Stato che ha richiesto una quantità minore di acquisti (60mila miliardi di yen al mese invece di 80mila). Un po’ diversa – ma solo apparentemente - la situazione in Gran Bretagna, dove la Bank of England, di fronte a un’inflazione che ha raggiunto a novembre una media trimestrale del 3%, ha portato i tassi di interesse dallo 0,25% allo 0,50%, senza ridurre lo stock di titoli acquistati in passato.

Il caso britannico è emblematico: tassi molto bassi per un’inflazione ben al di sopra dell’obiettivo del 2 per cento. Altrove le cose sembrano andare diversamente: negli Usa l’inflazione Pce (purchasing consumption expenditures) era a settembre all’1,5%, in Eurolandia la media trimestrale era a novembre all’1,5% ed è prevista in flessione, in Giappone era allo 0,8 per cento. I banchieri centrali, però, sono convinti che l’inflazione sia soltanto in ritardo, che prima o poi il vecchio meccanismo di trasmissione tornerà a funzionare, e la crescita economica e gli aumentati posti di lavoro si trasformeranno in un’accelerazione dei salari, degli stipendi e quindi dei prezzi.

Quello che allora stanno facendo, in pratica, è continuare a stimolare una crescita che, in alcuni casi almeno, ormai dura da molto tempo. Escludendo isolati – e irrilevanti – trimestri negativi, gli Stati Uniti sono in ripresa dal terzo trimestre del 2009, la Gran Bretagna dal quarto trimestre 2009. In ritardo Eurolandia, in ripresa dal secondo trimestre del 2013, e il Giappone, dal quarto trimestre 2014.

La successione di date permette di immaginare con una certa verosimiglianza cosa faranno Bce e Banca del Giappone in futuro: continuare a stimolare l’economia. «Le banche centrali sembrano voler verificare quanto a lungo possa durare lo sganciamento tra un’attività economica solida e l’inflazione debole» nota in una ricerca di fine anno Michael Gapen di Barclays (che però prevede nel 2018 un cambiamento di rotta). Di fatto, sembra che le autorità monetarie stiano un po’ sfruttando la persistente bassa inflazione – e la dinamica moderata di crediti e di quotazioni immobiliari – per mettere alla prova i “nuovi” limiti dell’economia.

Non si può non sottolineare allora la potenziale contraddizione tra quanto dice e quanto fa la politica monetaria. Le parole parlano di prezzi che sono destinati ad accelerare e sono semplicemente in ritardo, parole che però sembrerebbero consigliare una normalizzazione più sollecita, sia pure con tutta la cautela necessaria per non innervosire i mercati. La lentezza con cui si agisce fa invece pensare che la politica monetaria sia animata dal sospetto - dall’ipotesi, più esattamente - che invece le cose siano cambiate strutturalmente, per esempio a causa di un eccesso di offerta legato alla globalizzazione, alla delocalizzazione, alla “catena del valore”; ma che sia semplicemente troppo presto per trarne conclusioni come un abbassamento del target di inflazione dall’attuale 2 per cento.

