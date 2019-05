Posti di lavoro o buyback azionari? Ecco dove finiscono i soldi di Trump

Dove andranno i miliardi di dollari che le grandi società statunitensi incasseranno dalla storica riforma fiscale di Trump? La domanda è legittima, considerando che la legge trabocca di misure destinate a moltiplicare i profitti aziendali: dal taglio secco della corporate tax (che passa dal 35% al 21%) allo “scudo fiscale” per rimpatriare gli utili parcheggiati all’estero, fino alla generosa estensione degli ammortamenti al 100% del valore degli investimenti. Una riforma assai controversa, approvata solo da un quarto degli americani (secondo un sondaggio Cnbc-Wall Street Journal) perché considerata un regalo alla “corporate America” e ai ricchi, fatto ai danni proprio di quei ceti mediobassi che hanno costituito la spina dorsale della vittoria di Trump.

“The Donald” è tuttavia convinto di conquistare gli scettici: aiutare il mondo delle imprese significa creare ricchezza anche per l’americano medio, spiegano dalla Casa Bianca, perché i profitti societari si tradurranno al 70% in aumenti salariali, assunzioni e bonus. Qualche segnale incoraggiante in tal senso, per la verità, è già arrivato. Wells Fargo ha annunciato l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora, mentre AT&T ha promesso un bonus di mille dollari a oltre 200mila lavoratori in caso di ratifica della riforma fiscale prima di Natale. Anche Comcast ha fatto sapere di avere in rampa di lancio speciali gratifiche da mille dollari per 100mila dipendenti. Ma queste rondini fanno davvero primavera?

Non secondo la maggior partedegli economisti (compresi quelli del Dipartimento del Tesoro e del Congresso): in realtà la “fetta” di extraprofitti destinata agli aumenti salariali resterà appena un quarto del totale, avvertono. Il sospetto è che la maggior parte dei soldi risparmiati in tasse dalle società finiranno invece con l’ingrossare il portafoglio degli azionisti e le stock option dei top manager, piuttosto che confluire in stipendi e posti di lavoro. In che modo? Attraverso uno dei meccanismi di ingegneria finanziaria più di moda negli ultimi anni a Wall Street: i buyback azionari.

Il buyback azionario è semplicemente il riacquisto di azioni proprie da parte della società che le ha emesse. E visto che un’azienda non può essere azionista di se stessa, i titoli riacquistati vengono assorbiti e quindi cancellati. Il valore delle azioni circolanti finisce così per incrementarsi: essendocene meno sul mercato, ciascuna dà il diritto al possesso di un pezzo più grande della società. Il riacquisto di azioni premia quindi gli azionisti, trascinando spesso in alto anche i dividendi e gli immancabili bonus dei top manager. Il tutto evidenzia tra l’altro l’assenza di idee concrete d’investimento per crescere su linee interne o esterne, attraverso acquisizioni. Non a caso i buyback sono stati definiti una specie di “droga”, perché possono gonfiare il valore borsistico di una società ben al di là dei suoi fondamentali.

Quella dell’acquisto di azioni proprie è un'antica moda di Wall Street, molto amata in particolare da Apple. Lo S&P500 Buyback Index, che segue i cento titoli più attivi sul fronte riacquisti, dal 2012 ha iniziato a impennarsi per arrivare a raddoppiare in appena tre anni. E se sovrapponiamo il “Buyback Index” all’indice S&P500 vero e proprio, vediamo che il primo batte regolarmente il secondo in 17 degli ultimi 20 anni.

Dopo la sbornia di buyback degli anni passati, il 2017 tuttavia si avviava a essere un anno di relativa magra per questo genere di operazioni, anche perché con le quotazioni stellari raggiunte da Wall Street acquistare le proprie azioni costa troppo. In novembre, la società di ricerca Intl FcStone stimava in 500 miliardi di dollari i buybacks per le società dell’indice S&P 500, il dato più basso dal 2012.

Poi però la riforma fiscale ha ripreso slancio, e con essa gli annunci di buybacks (e di conseguenza i record di Borsa). Dall’inizio di dicembre, sono state ben 32 le società quotate che hanno promesso acquisti di azioni proprie superiori ai 100 milioni di dollari: si va da Boeing (con un piano da 18 miliardi) a Home Depot (15 miliardi), da Oracle (12 miliardi) a Pfizer (10 miliardi). Solo nelle ultime settimane sono stati annunciati complessivamente buybacks pari a quasi 84 miliardi di dollari.

Come spiega il senatore democratico Chuck Schumer, insomma, AT&T con i suoi aumenti di stipendio rappresenta l’eccezione, e non la regola, della direzione che prenderanno gli extraprofitti partoriti dalla tax reform di Trump. «C’è una ragione per cui sono così pochi i top manager convinti che la riforma porterà più posti di lavoro, maggiori investimenti e aumenti salariali - sottolinea Schumer: - perché in realtà porterà a buyback, dividendi e bonus ai top manager». Con buona pace della base elettorale di Trump.

