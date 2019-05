Ora la missione è contare di più in Europa

In economia, tutti i Capodanni infelici si assomigliano, con il loro bagaglio di recessione, inflazione e disoccupazione, mentre ogni Capodanno felice è diverso. Quello che celebra il nostro Paese domani, dopo tanti anni di miserie, è fatto di crescita, certo non straordinaria se paragonata a quella dei Paesi Ue o G20, ma nondimeno sostenuta nella sua dimensione (sicuramente superiore all’1,5%). Una crescita altresì equilibrata nelle sue sorgenti (la domanda interna è ormai il secondo pistone della macchina Italia, accanto all’export). Ma anche diverso da precedenti momenti di euforia, grazie al cielo, il Capodanno 2018: i ristoranti sono davvero pieni, e anche la crescita è destinata a durare, almeno nel breve periodo, ma il Presidente del Consiglio non ha l’indole sbruffona di qualche suo predecessore e come motto ha scelto “diamoci una calmata”.

Le circostanze che hanno permesso all’economia italiana di rialzare la testa dopo il lunghissimo inverno della doppia recessione sono risapute. In primis, senza dubbio, quelle esterne: nessun paese è stato altrettanto favorito dalla politica monetaria giustamente accomodante dell’Eurotower, che è progressivamente venuta a coincidere con la ripresa americana, europea e ormai globale (senza dimenticare che Cina e resto dell’Asia emergente non hanno mai smesso di correre). Anche la parziale realizzazione dell’Unione bancaria e l’introduzione dei Meccanismi unici di sorveglianza e di risoluzione sono servite molto all'Italia. In secondo luogo, c’è stato il rimbalzo tecnico nel comportamento di consumatori e imprese, col fiato corto dopo aver a lungo stretto la cinghia, ma alle prese con vere necessità di consumo e investimento, che hanno colto i benefici di misure utili, ancorché estemporanee, come il bonus degli 80 euro e gli ammortamenti accelerati. Infine – e questo è senza dubbio l’elemento più incoraggiante per le prospettive future – i governi della XVII legislatura hanno realizzato, o quantomeno avviato, importanti riforme, come il Jobs Act, il diritto fallimentare, la funzione pubblica o la Buona Scuola, che avvicinano l'Italia alle best practices internazionali.

Questo stato di cose si è tradotto in milioni di euro di valore aggiunto, cioè di PIL, perché gli italiani hanno dimostrato tenacia e volizione di fronte alle avversità, “coltivando il proprio giardino” e dimostrandosi degni della fiducia che – non dimentichiamolo – i risparmiatori e gli investitori esteri hanno mantenuto nella capacità di rimborsare l’immane debito pubblico italiano. Gli eroi silenziosi del lungo inverno italico sono molti: dai modesti funzionari pubblici che fanno il loro lavoro con impegno e professionalità, malgrado l’obbrobrio che viene gettato addosso a tutta l’amministrazione (soprattutto per le colpe di grands commis più attaccati alla poltrona che allo Stato), ai ricercatori grazie ai quali la produttività scientifica italiana è progredita al passo, o anche più velocemente, di quella delle altre nazioni dove si spende molto di più in ricerca; dagli imprenditori che si sono rimboccati le maniche alla ricerca di nuovi mercati, emuli Millennial di Tino Faussone, a organizzazioni non-governative come Emergency o i militari impegnati in missioni internazionali che hanno fatto molto di più per promuovere il soft power tricolore che ministri degli Esteri monoglotti. Affermare che quest’anno le cose vanno meglio non equivale ovviamente a professare la «metafisico-teologo-cosmolonigologia».

Troppo profonda ancora l’eredità del decennio in cui l’economia non è cresciuta e anzi è arretrata, per pensare che viviamo nel migliore dei mondi possibili e scorgere gli albori di un Nuovo Rinascimento. Soprattutto nei settori strategici l'Italia arranca e investe poco, vittima di una casta politica culturalmente inadeguata a confrontarsi con le sfide dell’alta tecnologia, di una grande borghesia miope e rentière, d’intellettuali narcisi che hanno in gran parte disatteso il monito di Norberto Bobbio di “lotta[re] contro gli attacchi, da qualsiasi parte provengano, tanto da quella dei tradizionalisti come da quella degli innovatori, alla libertà della ragione rischiaratrice”. La modestia di parecchie proposte di politica economica, dalla moneta alternativa all’abolizione della legge Biagi, dal ripristino dell’articolo 18 alla soppressione dell’imposta di successione, è sotto gli occhi di tutti.

Dimostrano quanto poco i partiti siano coscienti che il vero cancro del Paese si chiama bassa produttività, da cui poi discendono le patologie cui si tenta di mettere una pezza con improbabili unguenti magici. Proprio per questo non è che il rischio di un’ulteriore ricaduta, questa volta potenzialmente definitiva, del Paese sia scongiurato. Al di là dell'interrogativo su chi vincerà le elezioni, per il quale la risposta più probabile è “nessuno”, sussiste il dubbio su come riuscire a formare una coalizione tra partiti che sembrano parlare lingue differenti. La vera sfida per il 2018, e ben oltre, sarà sviluppare un progetto collettivo che consenta all'Italia di uscire dall'emergenza programmatica e tornare un giorno a dire la sua in Europa. La triste alternativa del nostro declino come nazione la descrisse perfettamente Thomas Mann parlando di Thomas Buddenbrook: “Nell’anima sua egli sentiva il vuoto, e non scorgeva progetti appassionanti e lavori avvincenti ai quali consacrarsi con gioia e soddisfazione.”

P.S. Non da ieri, ma da quando ne scrisse Dante e magari da prima, vigliaccheria e autolesionismo sono mali di cui soffre l'Italia. A qualcuno sembra far gioco rendere ancor più malmostoso il clima della campagna elettorale, attribuendo i mali di cui soffriamo a qualche misterioso complotto straniero, per esempio franco-tedesco. Al Sole e ai suoi lettori l’onere e l’onore di onorare lo spirito mazziniano dei suoi fondatori, distinguendo il rifiuto dell’indifferenza dal cancan delle dicerie per “dire come stanno veramente le cose”.

© Riproduzione riservata