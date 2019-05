Non solo Amsterdam, ora tutta Europa vuole il «sindaco notturno»

Ad Amsterdam, dove è iniziato tutto nel 2012, lo hanno chiamato nachtburgemeester: letteralmente, «sindaco notturno». Un primo cittadino che entra in azione quando cala il sole, amministrando la vita e le attività economiche che si attivano di sera. Oggi la carica della capitale olandese, affidata per elezione all’ex promoter Mirik Milan, ha ispirato una serie di modelli simili nel resto d’Europa e del mondo. Londra e Berlino, per fare un paio di esempi, hanno studiato figure e commissioni che svolgano lo stesso ruolo del «night mayor» olandese: coltivare la vita della notte per sfruttare, anziché reprimere, il circuito economico generato da locali, negozi serali e tutto quello che mette a disposizione una metropoli dopo gli orari di lavoro canonici. Milan, in un intervento al forum CityLab di Parigi, ha spiegato il concetto tirando in ballo la sostenibilità: «Se tagli degli alberi devi impiantarne altri - ha detto - La vita notturna è dinamica. Non importa se un locale notturno chiude dopo cinque o sei anni, ma devi essere sicuro che ne apra uno nuovo altrove».

Da Londra a Tolosa, la carica dei «night mayor»

La nomina assegnata a Milan non equivale, ovviamente, al potere politico di un sindaco a tutti gli effetti. Milan svolge però una «funzione istituzionalizzata» di interlocutore sui temi notturni nella veste di presidente della fondazione N8BM A'dam, un’organizzazione indipendente che «realizza e sviluppa iniziative connesse alla nightlife» della capitale olandese. La sua lezione non è rimasta inascoltata. Due città connazionali (Groningen and Nijmegen) hanno adottato figure simili, dando il via a una serie di iniziative analoghe in tutta Europa. Fra le città che hanno avviato sindaci notturni o commissioni per l’amministrazione della nightlife compaiono ad esempio Londra, Berlino, Zurigo, Parigi, Tolosa. Sempre nel 2016 si è tenuto addirittura un Summit internazionale dei sindaci della notte, una due giorni organizzata nella capitale olandese per mettere sul tavolo le priorità dell’amministrazione serale: «Economia della vita notturna», «Salute pubblica e politiche», «Ridefinire gli spazi urbani», «Mobilità in marcia per il sindaco notturno». Argomenti che sottolineano più il potenziale che i limiti di una gestione della città al calare del sole.

In effetti proprio i casi di città come Berlino e la stessa Amsterdam rivelano quanto la vita notturna sia, prima di tutto, un motore di crescita economica con ricadute che vanno oltre i confini della cosiddetta movida. Amsterdam attira ogni anno oltre 5 milioni di turisti per la sola vita notturna, mentre uno studio ha rivelato che la sua «industria della danza elettronica (dai club ai festival, ndr)» genera un ritorno di circa 600 milioni di euro l’anno. Ma non è solo questione di locali o party per studenti. Berlino è da anni considerata una sorta di Mecca per l’industria creativa, dalla grafica alla street art e (più di recente) al mondo dell’innovazione imprenditoriale. Ovvero le startup, un fenomeno imprenditoriale che - secondo dati McKinsey - potrebbe generare 40mila posti di lavoro entro il 2020. E lo stesso sta succedendo in capitali come Parigi e Lisbona, dove il flusso di studenti e professionisti under 30 è diventato il pretesto per lanciare hub creativi e tecnologici. Come sottolinea Milan, «le industria creative sono fondamentali per città come Amsterdam e Berlino. Ma anche per il resto del mondo».

