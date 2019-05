Germania, il fisco sul tavolo dei negoziati per il Governo

Si avviano oggi in Germania i negoziati preliminari tra i leader politici tedeschi della Cdu, della Csu e dell’Sdp con l’obiettivo di formare in tempi “rapidi” la Grande Coalizione ed uscire da uno stallo che dura dallo scorso settembre e che non viene più tollerato dalla maggior parte dei cittadini. Le consultazioni tra il blocco dei conservatori guidato da Angela Merkel e il centro sinistra saranno dominate da forme diverse di problemi legati alla disuguaglianza, non da ultima quella delle tasse societarie tedesche che sono alte rispetto al resto del mondo occidentale: un problema che si sta acuendo in una Germania politicamente ferma mentre proprio negli ultimi mesi è stato dato un colpo di acceleratore al trend in discesa delle aliquote sulle imprese in Paesi dominanti per l’economia tedesca. La Germania viaggia attorno a un livello, aggregato tra imposte centrali e locali sulle imprese, poco superiore al 30% mentre la Francia e il Belgio hanno annunciato che scenderanno progressivamente dal 33% al 25%, il Regno Unito - già basso al 20% - mira un target del 17% quando gli Usa di Trump hanno spiccato il grande salto dal 35% al 21 per cento.

Non c’è dunque soltanto la disuguaglianza che divide l’elettorato, tema centrale del discorso di fine anno alla nazione di Angela Merkel, ma anche i divari sul fronte della tassazione che rendono difficilmente conciliabili le posizioni dei bavaresi della Csu di Horst Seehofer e dei socialdemocratici della Spd di Martin Schulz. Proprio nei giorni scorsi la Csu ha argomentato una sua proposta di ridurre le tasse societarie in Germania, e prendere così la rincorsa per non restare indietro rispetto a Francia, Regno Unito e Usa mentre il partito socialdemocratico mira apertamente ad alzare le tasse sulla popolazione benestante. Le prove tecniche della Grande Coalizione non potranno non dare ascolto al crescente timore di una parte dell’elettorato di una Germania che rischia di perdere competitività per colpa delle alte tasse societarie: «Gli effetti del taglio della corporate tax rate negli Usa arriveranno fino da noi, perchè un’azienda americana pagherà fino a un terzo in meno di tasse rispetto ad una nostra azienda nel Nordreno-Vestfalia con stesse dimensioni», ha tuonato un editoriale di Handelsblatt, domandandosi provocatoriamente: «Dove sei Angela? Sei in casa? Berlino, c’è nessuno?».

Oltre ai principali nodi da sciogliere, come quelli di immigrazione e rifugiati e di un sindacato dei metalmeccanici sul piede di guerra con scioperi in arrivo già da domani, il da farsi sul fronte delle tasse diventerà un obiettivo pressante in Germania. «La riduzione della tassazione sulle imprese è considerata da sempre una leva importante per stimolare l’economia reale e fin dagli Anni 80 il trend in Europa è stato quello di un costante calo delle tasse societarie, anche se i Paesi - commenta l’avvocato Carlo Galli, partner e responsabile del dipartimento Tax di Clifford Chance - sono andati in ordine sparso, con velocità e approcci diversi: Germania, Francia e Belgio sono rimasti indietro, hanno oggi aliquote più alte della media europea e hanno annunciato di voler intervenire riducendo le aliquote societarie». Le imposte sulle imprese rientrano tra gli strumenti di concorrenza fiscale, si riducono, anche molto, per attrarre maggiori investimenti dall’estero. Per questo, ricorda Galli, «l’Irlanda viene accusata di essere un paradiso fiscale, anche se la corporate tax irlandese al 12,5% è ben più alta della tassazione a una cifra che troviamo in alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, come l’Ungheria che è arrivata al 9 per cento». Chissà se avranno parlato anche di questo 9% i leader politici della Csu con il primo ministro ungherese Viktor Orban, l’ospite più controverso che ha partecipato alla conferenza annuale del partito di Seehofer che si è chiusa ieri. Il dibattito sul tema caldissimo dell’immigrazione è salito di tono proprio alla vigilia dell’avvio delle consultazioni preliminari della Grande Coalizione, per i commenti provocatori di Orban ai quali ha dato subito risposta Schulz: ma resta sul tavolo anche la provocazione di quel 9% delle tasse societarie ungheresi.

