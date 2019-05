Ecco dove l’università è gratis, top in Germania, Austria e Paesi scandinavi

L’università a zero tasse per gli studenti, proposta da Liberi e Uguali, è già realtà in alcuni paesi europei come quelli scandinavi, la Germania e l'Austria. All'opposto, i costi più elevati si registrano in Inghilterra. Analizzando una tabella pubblicata sul sito dell'Unione Europea, si scopre che il paradiso degli studenti è la Germania, dove non sono previste tasse per nessuno, appartenenti all'Ue o meno. Al massimo, alcune regioni (Land) possono imporre tasse se gli studi non vengono completati in tempo.

Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia non applicano tasse agli studenti Ue. Per gli extra Ue, i singoli istituti possono applicarne di aggiuntive. Ad esempio in Danimarca si va da 6mila a 16mila euro all’anno. E per alcuni corsi di specializzazione si può arrivare a oltre 35mila euro per gli studenti extra Ue. In Austria, niente tasse per gli europei, circa 700 euro a semestre per gli altri. In Repubblica Ceca non paga nessuno, ma soltanto se è diligente: il programma deve essere completato nei tempi previsti ed in lingua ceca. In Grecia non si paga la triennale, per la magistrale decidono gli istituti.

In Francia la laurea triennale costa 189 euro l'anno, la magistrale 260, ma ci vogliono altri 213 euro per le coperture previdenziali. Più robusta la tassazione in Spagna: da 700 fino a 2.000 euro l'anno per la triennale (più o meno come in Portogallo), fino a quasi 4.000 per la magistrale. Quasi 2.000 euro anche nei Paesi Bassi.

In Italia si parte dai 190 euro ma si può sfiorare la soglia dei 1.200 euro, a seconda del reddito e del programma di studi.



In Inghilterra gli studenti fanno un vero e proprio investimento, dovendo sborsare tra i 10 e gli oltre 11.000 euro l'anno per la laurea triennale. Con eventuali aggiunte per chi non fa parte dell'Ue. Stesso discorso per il Galles, mentre la Scozia si distingue per le tasse zero della triennale (ma circa 5.000 euro per la magistrale). In Irlanda si paga fino a 6.000 euro e addirittura fino a 30.000 per le magistrali.

