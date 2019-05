È «tregua olimpica». Pyongyang partecipera' ai Giochi invernali

Per la prima volta da oltre due anni, Corea del Nord e Corea del Sud si parlano in un incontro ad alto livello che spiana la strada alla partecipazione del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang: come nell'antica Grecia, si profila una “tregua olimpica” dopo un periodo di fortissime tensioni seguito ai nuovi test missilistici e nucleari effettuati da Pyongyang. I prossimi Giochi del 9-25 febbraio, in Corea del Sud, diventano inoltre l'occasione per cercare di instaurare un dialogo a piu' vasto raggio, nella prospettiva di ridurre i rischi di conflitto e di riesumare gli incontri tra le famiglie che furono divise dalla guerra del 1950-1953.

ALLA PEACE HOUSE. Nella Peace House del villaggio di Panmunjom, nella zona smilitarizzata al confine in realta' piu' militarizzato del mondo, alle 10 di questa mattina ora locale una delegazione nordcoreana di 5 persone guidata da Ri Son Gwon (capo del Comitato per la Riunificazione Pacifica della Nazione), si e' incontrata con una delegazione sudcoreana di 5 persone capitanata dal ministro dell'Unificazione Cho Myoung Gyon. Presenti membri dei ministeri dello Sport e dei Comitati olimpici dei due Paesi: l'argomento principale delle discussioni ha riguardato la partecipazione della Corea del Nord ai Giochi, dopo la disponibilita' a discuterne espressa dal leader nordcoreano Kim Jong Un nel suo discorso di inizio anno in cui ha offerto un “ramoscello d'ulivo” dopo aver pero' enfatizzato i progressi e l'irreversibilita' del programma nucleare nordcoreano. Sotto i flash dei fotografi, i due capi-delegazione si sono stretti la mano.

Il summit si e' quindi materializzato in pochi giorni, benche' sia evidente l'obiettivo di Kim di mettere un cuneo tra Seul e gli elementi piu' oltranzisti della coalizione che e' riuscita a far votare all'unanimita' dal Consiglio di Sicurezza Onu nuove e piu' aspre sanzioni internazionali. Dopo nuovi insulti al leader nordcoreano e nuove minacce, lo stesso presidente americano Donald Trump nel weekend si e' espresso in termini non contrari alla ripresa di un dialogo inter-coreano: “Se da questi colloqui puo' uscire qualcosa, sarebbe una gran cosa per tutta l'umanita', per il mondo”, ha detto Trump, dichiarandosi persino disponibile a parlare con Kim, il cui compleanno e' stato ieri (dovrebbe avere 35 anni). Trump ha peraltro ribadito che gli Usa non accetteranno mai una Corea del Nord nuclearizzata e che restano precondizioni per un vero dialogo.

Tokyo ha taciuto per vari giorni e ha poi espresso la sua non contrarieta' alla partecipazione di Pyongyang ai Giochi, riaffermando pero' che in questo momento il dialogo dovrebbe essere limitato al tema delle Olimpiadi. Cosa che non e' avvenuta: oggi il dialogo e' gia' andato oltre, anche se non e' ancora chiaro se ci saranno o meno concreti sviluppi. Seul ha proposto che una nuova riunione di famiglie separate avvenga nel periodo del prossimo Capodanno lunare. Quando ai Giochi, e' emerso che la Corea del Nord inviera' una delegazione di esponenti governativi di alto livello, oltre a team dimostrativi di danze tradizionali, taekwondo e altro. Solo una coppia di pattinatori nordcoreani, peraltro, si e' qualificata per le competizioni. Seul ha proposto che i due team olimpici marcino insieme nelle cerimonie di apertura e chiusura.

LE TENSIONI SEUL-TOKYO. Con la Corea del Sud, il Giappone e' tornato in una fase di tensioni a causa del problema storico delle cosiddette “donne-conforto” (le donne indotte a prostituirsi in favore dei militari nipponici durante l'ultimo conflitto mondiale”. Un accordo bilaterale “irreversibile” su questa questione, concluso nel dicembre 2015 con l'Amministrazione dell'ex presidente Park (poi sottoposta a impeachment), era stato rimesso in discussione dalla nuova amministrazione del presidente Moon Jae-in: un rapporto di fine dicembre ha concluso che il processo negoziale e' stato viziato e che i termini dell'intesa raggiunta non hanno tenuto conto di elementi essenziali. Tuttavia proprio oggi l'Amministrazione Moon ha annunciato che non cerchera' di rinegoziare l'intesa con Tokyo, cosa che avrebbe aggravato i contrasti tra i due alleati di Washington: Seul cerchera' piuttosto di svuotarne il significato. Il ministro degli esteri Kang Kyung Wha ha indicato che sara' il governo sudcoreano a finanziare un apposito fondo di compensazione alle vittime al quale Tokyo si era impegnata a contribuire.

