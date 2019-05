Finanza, immobili e giornali: la galassia globale dei Kushner all’ombra del suocero Trump

Affari all'ombra del suocero. Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha certo talento imprenditoriale e, da un anno, mostra anche la capacità di sfruttare senza “timori” la sua influenza sull'Amministrazione americana. «Jared è davvero un imprenditore immobiliare di grande successo a Manhattan», ha spiegato Donald Trump, e alla spinta manageriale somma un'abilità politica che ormai è diventata il carattere distintivo del giovane braccio destro del presidente tanto che ora, come ha sostenuto Trump, «a lui piace fare questo».

Kushner, 35 anni, super consulente della Casa Bianca, nasce immobiliarista e, proprio partendo dal mattone, ha costruito un impero con cuore a Manhattan che spazia dalla finanza all’editoria e un network di relazioni che, anche nei momenti più duri, come la crisi del 2008, gli ha garantito il massimo supporto.

Sulla carta, il nuovo ruolo al fianco del presidente l’avrebbe spinto a “sterilizzare” la ragnatela di intrecci finanziari ma lo spettro di un perenne conflitto d'interesse continua ad aleggiare. Come dimostra il recente scandalo in Israele, ovvero l'accordo riservato da 30 milioni di dollari tra una società immobiliare gestita dalla famiglia Kushner e il gruppo assicurativo Menora Mivtachim, una delle maggiori istituzioni finanziarie di Tel Aviv. Un’intesa siglata proprio mentre Jared è consigliere particolare del presidente sui processi di pace in Medioriente.

O ancora il caso Cina scoppiato la primavera scorsa con il tentativo di coinvolgere Anbang, una holding partecipata da grandi imprese statali cinesi, come la automobilistica Shanghai Automotive e la petrolifera Sinopec, considerata una delle compagnie più politicamente connesse di Pechino, in una maxi operazione immobiliare al centro di New York, al 666 di Fifth Avenue. Questo mentre la Casa Bianca stava organizzando la visita del presidente cinese Xi Jinping in Usa, incontro poi tenutosi tra il 6 e il 7 aprile.

In entrambi i casi risultavano coinvolte società che fanno capo a Kushner e alla famiglia, partendo dalla Kushner Co. che vanta un patrimonio stimato vicino ai 7 miliardi di dollari. Dimensione raggiunta negli ultimi anni grazie alla tela sapientemente tessuta da Jared che ha saputo circondarsi di interlocutori chiave del mondo della finanza e dell'establishment newyorkese. Come Gary Cohn, ex Goldman Sachs e al momento capo consigliere economico della Casa Bianca con il quale Kushner ha lavorato negli uffici della banca d'affari per uno stage estivo quando il banchiere era a capo del trading sulle commodieties. Un rapporto mai interrotto così come quello con Steve Schwarzman, ceo di Blackstone Group, conosciuto poco prima del debutto in politica. Un anno fa, al compleanno per i 70 anni del miliardario, Ivanka era seduta proprio a fianco del festeggiato ad un party che contava oltre 400 persone.

La scalata del giovane rampollo è iniziata quando lui aveva appena 23 anni. Gli eventi, il padre Charlie Kushner è finito in carcere per due anni, gli hanno imposto di prendere il timone dell'azienda di famiglia, la Kushner Company. Era il 2004 quando, appena uscito da Harvard, ha impresso la prima svolta strategica, ossia quella di spostare il centro degli affari dal New Jersey a Manhattan. Costruendo in poco più di dieci anni, un portafoglio articolato che, oltre all'attività storica, conta l'impegno nell'editoria con il New York Observer, attraverso la Observer Media Group, e le più recenti iniziative Cadre Inc, una sorta di Amazon del real estate, e WiredScore, azienda tecnologica sempre connessa al mattone, di cui recentemente ha venduto una quota di maggioranza.

L'editoria e le relazioni



Uno spartiacque nell'avanzata di Kushner è stato certamente l'acquisto nel 2006 del New York Observer. In quegli anni il gruppo editoriale era in grande difficoltà e Jared lo rilevò mettendo sul piatto 10 milioni di dollari, a fronte di un bilancio in rosso di 2 milioni di dollari. L'operazione si rivelò però decisiva poiché aprì le porte del mondo politico e dell'alta finanza al giovane imprenditore: diventato, nella sua nuova veste di editore, una controparte di peso tra Wall Street e dintorni. Tanto più perché il debutto nei media era stato avallato da un mentore del calibro di Rubert Murdoch, la cui ex moglie, Wendy, grande amica di Ivanka, ha fatto pure da cupido tra Jared e la figlia di Trump.

Proprio il magnate australiano, insieme al miliardario Ronald Perelman, fondatore della Marvel Entartainment, è stato uno dei pilastri del ponte che ha condotto Kushner nell'elitè della finanza statunitense. Tanto che Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo e il profilo di Jared per la rivista è stato firmato dall'ex segretario di Stato Henry Kissinger, da oltre un anno e mezzo uno dei più fidati consulenti del genero di Trump.

La strategia finanziaria

La strategia di investimento di Kushner ha subito nel corso degli anni un cambiamento. Se i primi passi del giovane marito di Ivanka nella ricca Manhattan sono stati contraddistinti da un approccio spesso aggressivo, gli ultimi anni sono stati dominati da una strategia finanziaria conservativa orientata a limitare il rischio (e con esso a preservare il patrimonio) grazie al meccanismo del coinvestimento.

In proposito il passaggio decisivo che ha convinto Jared a rivedere il suo approccio al mercato immobiliare è stato il maxi investimento al 666 della Fifth Avenue, costato 1,8 miliardi di dollari, all'epoca il maggior prezzo mai pagato per un singolo palazzo a New York. L'operazione, avvenuta nel 2007, è stata fatta quasi esclusivamente a leva, grazie a un finanziamento di 1,2 miliardi di dollari concesso da Barclays, e un altro prestito a breve da 535 milioni di dollari. La struttura dell'investimento ha mostrato in tempi rapidi le sue fragilità. Un anno dopo in concomitanza con il collasso dell'economia mondiale, e con esso con il tracollo dei prezzi nel settore immobiliare, Kushner è dovuto correre ai ripari. E qui sono entrati in campo le relazioni costruite nel mondo della finanza. Primo fra tutti Carlyle che ha acquistato il 49% degli spazi per 525 milioni di dollari.

Tutto il resto del debito è stato suddiviso tra Colony capital, Cerberus e Vornado realty trust. In proposito, Tom Barrack ha raccontato che nel 2009 quando ormai la situazione sembrava essere compromessa, si aspettava che il giovane imprenditore si sarebbe fatto scortare da una schiera di avvocati per dare battaglia e salvare il salvabile. E invece Barrack si trovò di fronte il ragazzo, senza nemmeno una penna e un pezzo di carta, e armato di una sola cosa: la capacità di persuasione. «Mi serve un po' di tempo per spiegare la mia situazione e le mie idee», si limitò a dire.

In quell'occasione riuscì a convincere le controparti ma evidentemente, memore del rischio corso optò per un secco ridimensionamento dell'esposizione. Non più investimenti in proprio, ma insieme a partner di spicco che con lui hanno acquistato negli anni immobili per 7 miliardi sparsi tra Soho, East Village e Brooklyn. Tanto da spingere, secondo le ultime stime di Forbes, il patrimonio della famiglia a 1,8 miliardi di dollari.

LA GALASSIA KUSHNER

Le nuove iniziative e gli sponsor d'eccezione

Un impianto, quello del co-investimento, replicato anche per lanciare la più recente iniziativa Cadre, una piattaforma che fa incontrare gli operatori del real estate con i gestori di grandi patrimoni per “smistare” al meglio il giro d'affari del settore.

Cadre è stata fondata nel 2014 da Jared Kushner insieme al fratello Joshua e a Ryan Williams, ex dipendente di Kushner Co. La società ha alle spalle i maggiori investitori venture americani: Andreessen Horowitz, tra i primi sostenitori di Facebook e Twitter, ma soprattutto Goldman Sachs, il magnate George Soros e il Founders Fund del creatore di PayPal, Peter Thiel, e Thrive Capital, lo strumento di investimento di Joshua Kushner.

Non solo, secondo il Wall Street Journal Cadre per crescere si è rivolta prima a un fondo di Goldman Sachs e poi a un certo numero di investitori di alto profilo. Tra questi anche l'imprenditore cinese David Yu, co-fondatore con Jack Ma di Alibaba e Daniel Och, magnate amministratore delegato di Och-Ziff Capital Management . Cadre ha inoltre ricevuto linee di credito per 250 milioni di dollari da Soros, importante sponsor dell'ultima campagna elettorale di Hillary Clinton nonché feroce critico e avversario del presidente Donald Trump.

Relazioni e affari che Kushner, secondo il quotidiano, non avrebbe denunciato nella sua interezza al suo arrivo alla Casa Bianca. Secondo una dettagliata ricostruzione del Wsj, Kushner non ha reso noto un rilevante numero di prestiti dal valore complessivo di oltre un miliardo di dollari ottenuti da più di 20 istituti di credito, «su immobili di cui risulta essere comproprietario». E in virtù di ciò garantiti “personalmente per più di 300 milioni di dollari”.

Rispetto a tutto ciò l'avvocato di Kushner, Jamie Gorelick, si è limitato a osservare che il genero di Trump ha ridotto la propria partecipazione in Cadre al di sotto del 25%. Tuttavia, stando a quanto il quotidiano ha ricostruito dalle informazioni registrate nella Financial Industry Regulatory Authority, Kushner resta uno dei principali azionisti con il potere di “influenzare management e strategie”. E con un ruolo alla Casa Bianca che è tutto fuorché marginale.



