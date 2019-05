Germania, la Grosse Koalition promuove il Fondo monetario europeo

Il Fondo monetario europeo si farà: il solo fatto che si sia conquistato una menzione nell’accordo preliminare della Grande Coalizione in Germania, e persino con qualche dettaglio oltre le attese, è il segnale che almeno su questo grande progetto non si tornerà indietro. Oltre alla Germania della GroKo preliminare, la Francia di Macron lo vuole e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker lo sponsorizza. E l’idea piace a tutti gli europei, perchè va nella direzione di un’Europa in grado di reggersi sulle proprie gambe e di gestire le proprie crisi senza bisogno di aiuto esterno come quello dell’Fmi, soprattutto ora nell’era di Donald Trump.

Ma su come sarà l’Fme è invece un nulla di fatto. E mai come in questo caso sarà vero che il diavolo è nei dettagli. Proprio la Germania, anche in un governo più europeista della coalizione Giamaica per il peso che avrà l’Spd, potrebbe utilizzare la creazione dell’Fme per provare a mettere nero su bianco una volta per tutte il meccanismo del salvataggio degli Stati. La ristrutturazione del debito pubblico, che coinvolga anche gli investitori privati, è per ora finita in soffitta ma la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità nel Fondo europeo riaccenderà il dibattito, soprattutto nella Germania più conservatrice.

I fondi salva-Stati esistenti

Il Meccanismo europeo di stabilità Mes ora, e l’Efsf prima, sono i due fondi salva-Stati europei che hanno funzionato bene (hanno tirato fuori dai guai Irlanda, Grecia, Portogallo, Cipro e Spagna, per un totale di 273 miliardi di prestiti erogati) ma sono limitati perchè intervengono solo quando il Paese è già in gravi difficoltà e ha perso l’accesso ai mercati per rifinanziare il debito in scadenza. Non è escluso che all’Fme venga riconosciuto un raggio di azione più ampio, che come l’Fmi spazi dalla sorveglianza in temi fiscali all’assistenza finanziaria: che possa intervenire ex-ante e non solo ex-post. Attualmente la sorveglianza fiscale è compito della Commissione europea ma le regole sempre più complesse di Fiscal Compact, Two-Pack e Six-Pack - applicate fino a un certo punto - per convincere i mercati hanno avuto bisogno del «whatever it takes» della Bce e delle OMTs, le operazioni monetarie definitive dove la banca centrale ha messo il suo peso dietro il salvataggio di uno Stato in difficoltà.

Il cantiere dell’Fme

I lavori sull’istituzione dell’Fme non a caso inizieranno quest’anno: il Qe della Bce dovrebbe finire tra settembre e dicembre 2018, facendo venir meno il supporto importante degli acquisti mensili di titoli di Stato di tutti i Paesi dell’Eurozona, a prescindere dal rischio di credito sottostante (Grecia esclusa). E anche il ruolo delle OMTs in prospettiva dovrebbe calare con il maggior peso dato all’Fme.

Il “non-documento” sull’Fme fatto circolare a un Ecofin dello scorso autunno e ricondotto a Wolfgang Schäuble (ex-ministro delle Finanze tedesco e ora presidente del Bundestag) dovrà essere stracciato per avviare le discussioni sull’Fme, e sgombrare il campo dal rischio di dibattere le misure più estreme come la ristrutturazione del debito pubblico.

La Germania in effetti sembra aver fatto il primo passo in questa direzione menzionando l’Fme nell’accordo preliminare della GroKo ma senza riferimento alla formula-Schäuble, dando per contro il disco verde alla proposta della Commissione di istituire il Fondo «come soggetto giuridico unico ai sensi del diritto dell’Unione», di farlo cioè rientrare nell’assetto delle leggi europee, di renderlo così «un organismo dell’Unione». Al momento il presidente del Mes visita molto di frequente Bruxelles, incontra regolarmente i gruppi di partito e i comitati ma a livello informale: non viene ascoltato dal Parlamento come avviene per esempio per il presidente della Bce.

Il controllo parlamentare

Un altro aspetto importante dell’Fme, che trova un accenno nell’accordo preliminare della GroKo, è quello del controllo del Parlamento. Attualmente tutte le erogazioni del Mes devono essere approvate preventivamente dal Parlamento tedesco (in forma plenaria o tramite commissioni tecniche) e anche dal Parlamento olandese e finlandese. Resta da vedere se nel caso dell’Fme la Germania sarà disposta a rinunciare a questo tipo di controllo a livello nazionale, lasciandolo totalmente al Parlamento europeo.

Non da ultimo, all’Fme potrebbe essere assegnato un ruolo importante come backstop e quindi intervento di ultima istanza del Fondo di risoluzione unico per i salvataggi bancari. Il pre-accordo della Grande Coalizione non contiene alcun cenno all’Unione bancaria. Bisognerà attendere il documento finale della GroKo definitiva, forse, per capire quale sarà la posizione del futuro governo tedesco su questo delicato tema. L’Unione bancaria infatti è legata a doppio filo al rischio sovrano perchè le banche detengono grandi quantità di titoli di Stato del loro Paese senza dover accantonare capitale, in quanto il debito pubblico è considerato in quel contesto risk-free. Questo è un nodo che non è stato ancora sciolto e che vede la Germania e l’Italia su posizioni opposte. Nel caso in cui l’Fme dovesse occuparsi anche di banche (attualmente il Mes può erogare un prestito a uno Stato mirato alla ricapitalizzazione di una o più banche), la partita diventerebbe incandescente perché sul tavolo finirebbe l’intero pacchetto: come prevenire ed evitare che uno Stato perda l’accesso al mercato, come aiutarlo a tornare sul mercato e uscire da una crisi temporanea, come garantire a livello europeo la stabilità dei sistemi bancari nazionali.

© Riproduzione riservata