Fallisce Carillion, big inglese delle costruzioni: 43mila posti a rischio

LONDRA - Fallimento colossale in Gran Bretagna: è stata annunciata oggi la liquidazione di Carillion, seconda azienda edilizia del Paese, oberata da 1,5 miliardi di sterline di debiti. I tentativi di mediazione del Governo tra società e banche creditrici durante il fine settimana per evitare il fallimento non hanno avuto successo e Londra ora dovrà intervenire per garantire il funzionamento dei servizi gestiti dal gruppo.

Carillion è un gruppo privato ma specializzato in servizi per lo Stato e ha ottenuto centinaia di grandi commesse, comprese la costruzione e gestione di scuole, ospedali, prigioni e decine di migliaia di abitazioni per dipendenti pubblici. La società – che raggruppa nomi noti come Wimpey e AlfredMcAlpine - è inoltre coinvolta nella costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità e nel mantenimento di migliaia di chilometri di binari.

Il fallimento di Carillion mette a rischio 43mila posti di lavoro, 20mila dei quali in Gran Bretagna e punta i riflettori sulla pratica del Governo di appaltare servizi a società private. Carillion ha ottenuto 450 commesse dall'Esecutivo guidato da Theresa May.



Il gruppo aveva lanciato un primo allarme profitti nel luglio scorso, rivelando che aveva subìto pesanti perdite su alcune grandi commesse, in particolare per costruire grandi ospedali pubblici. Ha debiti di oltre 900 milioni di sterline con le banche, tra le quali Rbs, Santander UK, Lloyds, Hsbc e Barclays, e un deficit di 580 milioni del fondo pensioni.

Il Governo britannico dovrà anche rispondere in Parlamento alle domande dell'opposizione, che chiede come mai Carillion abbia continuato a ricevere importanti commesse pubbliche anche dopo avere reso noti i suoi problemi finanziari. Il partito laburista ha chiesto un'indagine parlamentare per capire come il gruppo sia arrivato alla bancarotta.

Il Governo ha assicurato stamani che interverrà per garantire che non ci saranno interruzioni dei servizi pubblici forniti finora da Carillion e che gli stipendi dei dipendenti coinvolti nei progetti pubblici verranno pagati. Londra non sembra però intenzionata a “salvare” la società come aveva fatto con le grandi banche ai tempi della crisi finanziaria.

© Riproduzione riservata