Vendetta del web contro Trump: valanga di recensioni negative per i suoi hotel

La vendetta della rete non si è fatta attendere. La recente uscita di Donald Trump sull’immigrazione (ha definito El Salvador ed Haiti “cessi di Paesi”), ha scatenato un’autentica rivolta online. E a farne le spese sono stati, per adesso, i numerosi hotel di proprietà del Presidente degli Stati Uniti d'America. Su Yelp, piattaforma di recensioni online su alberghi e ristoranti che conta circa 30 milioni di utenti attivi mensilmente, le strutture del tycoon sono state prese di mira e inondate di feedback negativi. Tanto che nel giro di pochi giorni, le lussuose Trump Tower hanno perso due stelle nelle classifiche di valutazione.

Cosa aveva detto Trump

Secondo la stampa americana, durante un incontro dedicato a trovare una soluzione bipartisan per evitare la cacciata ravvicinata di un milione di persone a causa della cancellazione di protezioni preesistenti, Trump avrebbe risposto in modo duro alle proposte moderate di alcuni parlamentari, chiedendo ai suoi interlocutori perché «dobbiamo avere tutta questa gente che viene qui da shithole countries?». “Shithole countries” sta per “cesso di Paesi” e la polemica che ne è seguita è rimbalzata sui media di tutto il mondo, tanto che lo stesso presidente statunitense ha successivamente smentito, dichiarando «Vi assicuro che sono la persona meno razzista del mondo».

La rivolta online contro gli alberghi

La smentita di Trump non è servita a granché. L'attenzione di molti internauti si è concentrata sugli hotel del tycoon, con miriadi di recensioni negative verso le strutture alberghiere del presidente. Recensioni a una stella che hanno fatto precipitare il ranking su Yelp, tanto che sia il Trump International Hotel di Washington che la famosa Trump Tower di New York, hanno perso circa due stelle. In entrambi i casi, analizzando le classifiche di Yelp, si nota che la media delle recensioni inserite nel corso del 2017 si attesta intorno alle 3,5 stelle. Nel 2018, invece, la media è fissa a una stella, con commenti che non lasciano spazio ai dubbi. La rabbia degli utenti è tutta per le frasi sui “Paesi cesso”, poiché proprio “cesso” è il termine più ricorrente nelle recensioni negative. Allusioni anche ai rapporti fra Trump e Putin, con recensioni che parlano di ragazze russe. In quella di Carol H., postata il 15 gennaio, è scritto: «Troppe prostitute russe. Cimici nemiche! Meglio i posti di classe, questo era un cesso».

Altri scrivono: «È un cesso. Il proprietario è un vecchio razzista, non sprecate il vostro denaro». L'utente Denise, recensisce così la sua esperienza all'International Hotel di Las Vegas «Una pessima esperienza, il posto è un cesso incredibile». Sempre in queste ore, l'International Hotel di Washington (di proprietà di Trump) è stato oggetto di un'azione da parte dell'artista Robin Bell che ha proiettato la parola “Shithole” sull’ingresso dello stesso hotel per circa 40 minuti, col video che è diventato immediatamente virale sui social. Adesso rimane da capire come Yelp deciderà di affrontare questa faccenda.

