Appalti Difesa, la Ue mette in mora l’Italia

BRUXELLES – La Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia, rimproverando al paese di non avere rispettato le regole comunitarie nel campo dei delicati appalti pubblici per la difesa. Secondo Bruxelles, il governo avrebbe favorito imprese nazionali, ostacolando la libera concorrenza nel mercato unico. L'iniziativa giunge proprio mentre l'Unione ha deciso di perseguire la strada delle cooperazioni rafforzate nel settore della difesa, superando gelosie nazionali.



«Garantire una spesa pubblica efficiente per la difesa è nell'interesse di tutti – ha spiegato oggi in un comunicato la commissaria all'Industria Elzbieta Bieńkowska - : le amministrazioni pubbliche, l'industria e soprattutto i nostri cittadini. Se attuata correttamente, la direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa può contribuire a far sì che il denaro dei contribuenti sia speso nel modo giusto e renda il settore europeo della difesa (…) più competitivo».

Secondo la Commissione, l'Italia ha effettuato «l'aggiudicazione diretta a fornitori nazionali di una serie di appalti per la difesa». Lo stesso rimprovero è stato rivolto a Polonia e Portogallo (invece a Danimarca e Olanda sono stati rimproverati obblighi di compensazione ingiustificati a fornitori stranieri). Le mancate aste italiane hanno riguardato commesse per almeno sette navi (tra gli altri, pattugliatori d'altura). Ad ottenere la recente commessa sono state Fincantieri e Selex.



Prima procedura europea

È la prima volta che la Commissione, incaricata di far rispettare il diritto comunitario, apre una procedura di infrazione in relazione a una direttiva che risale al 2009. Il testo prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute ad aggiudicare gli appalti - ad eccezione di casi rigorosamente definiti - mediante una delle procedure di aggiudicazione stabilite all'articolo 25 della direttiva e a rendere note le loro intenzioni pubblicando un bando di gara nella banca dati Tenders Electronic Daily (TED)”.



Favoriti i fornitori nazionali

Nei fatti, Bruxelles sospetta che l'aggiudicazione senza asta, per commesse pari a circa 5,5 miliardi di euro, sia stata un espediente per evitare la gara d'appalto a condizioni di mercato. In passato, i paesi preferivano optare per questa strada, soprattutto in campo militare, vuoi per motivi di sicurezza nazionale, vuoi per favorire le imprese locali. Dal 2009, la legislazione europea prevede l'asta in linea con le regole del mercato unico e della libera concorrenza. Eccezioni vi sono, ma sono molto restrittive.



Le cooperazioni rafforzate

L'articolo 13 della direttiva stabilisce che le norme non sono applicabili quando l'asta imporrebbe al governo di rendere pubblici dati sensibili. Al di là del caso specifico, la decisione della Commissione giunge mentre l'Unione ha deciso di perseguire cooperazioni rafforzate nel campo della difesa. In dicembre, i governi interessati a seguire questa strada hanno annunciato 17 progetti di collaborazione che spaziano dal controllo marittimo alle tecnologie radio (si veda Il Sole/24 Ore del 15 dicembre 2017).



Da parte di Bruxelles vi è il desiderio di mettere l'accento sulla necessità per i paesi di collaborare tra loro da ora in poi. A Roma vi è la speranza che l'apertura dell'iter di infrazione sia solo un messaggio inviato alle capitali perché cambino regime. Il ragionamento della diplomazia italiana è che, nel caso l'Italia si rivelasse in difetto, portare la procedura fino alla fine del suo corso significherebbe smontare navi in corso di costruzione. Un non-senso economico che Bruxelles non avrebbe interesse a mettere in pratica.



