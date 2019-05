Tassi Usa in aumento, dollaro in calo: il mercato ha smesso di ragionare?

Il dollaro ha smesso di ragionare? I tassi americani sono in aumento, e sembra conclusa la lunga fase rialzista del mercato dei Treasuries. Non sta succedendo ovunque. Così, il differenziale tra i rendimenti negli Stati Uniti e in Europa è salito ai massimi da quando l’euro è venuto alla luce, nel 1999.

Questo dovrebbe voler dire un dollaro in rialzo e titoli americani in calo. Invece, le azioni stanno schizzando sulla luna. Mentre il dollaro come sapete crolla - giù del 13% dai massimi dell’anno scorso.

Ora, c’è chi obietta che gli Stati Uniti hanno appena approvato un grosso taglio delle tasse. Naturalmente, è destinato ad aumentare i profitti per quest’anno. Comprate azioni e vendete titoli di Stato. Ma questa dovrebbe anche essere una ragione per comprare dollari, non venderli. E i titoli che più di tutti beneficiano delle riduzioni fiscali non vanno meglio degli altri. E questo rende il dollaro debole ancora più sorprendente.

Ceteris paribus, come dicono gli economisti, a parità di condizioni tassi più alti creano problemi alle borse. Aumentano il costo del debito. Ma se la ragione di tassi più alti è l’ottimismo sulla creascita, tassi e prezzi azionari possono crescere simultaneamente. In giro per il mondo, nel corso dell’ultimo anno, le borse sono salite in periodi in cui salivani i tassi, e scese quando i tassi scendevano.

Ora, questo farebbe pensare a quello che potreste chiamare uno “scenario di crescita” - l’economia si sta riprendendo in modalità non inflazionistica. Comprate dunque azioni e non vendete troppi bond. Ma un’interpretazione opposta, di George Cooper di Equitile, è che i mercati stanno prezzando l’inflazione. I banchieri centrali stanno passando al quantitative tightening, ma non sembrano ancora preoccupati dall’inflazione. Anche la Fed mantiene tassi a breve al di sotto del livello dell’inflazione, come vedete.

Il fatto che i rendimenti americani siano in rialzo, ma non eccessivamente, può essere il risultato della cosiddetta repressione finanziaria, per mantenere i rendimenti bassi in modo che gli Usa possano ingigantire la via d’uscita

dall’eccedenza debitoria post-crisi. Si potrebbe pensare che l’inflazione sia sotto controllo, ma molti di noi semplicemente non sanno come sia quando non lo è.

Tra i massimi dei tre anni passati per petrolio e metalli, e l’inflazione americana in pareggio, ecco i classici sintomi di un problema di ripresa dell’inflazione. Se i mercati non si fidano dell’intenzione americana di tenere i prezzi sotto controllo, - diffidenza alimentata dai commenti di Steve Mnuchin sulla debolezza del dollaro e dalla sua mossa di imporre tariffe sulle lavatrici - venderanno dollari acquistando nello stesso tempo titoli americani come copertura dall’inflazione. Non riesco a dare una spiegazione della vendita di dollari più ragionevole di questa.

