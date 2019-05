Se Macron si veste troppo da cocchiere

un’eccezionale importanza quella che Emmanuel Macron intende adesso attribuire al patto di amicizia e cooperazione franco-tedesco di cui ricorre il 55 anniversario da quando venne firmato da Charles de Gaulle e Konrad Adenauer. Poich dovrebbe trattarsi, stando ai suoi propositi, non gi di una conferma rituale di quella speciale alleanza che, dal 1963, lega le due sponde del Reno. Egli punta a porre le basi di una perfetta e totale integrazione fra Francia e Germania su ogni versante: dalla politica economica a quella sociale, dalla politica estera a quella della sicurezza. Col risultato, pertanto, di rendere ancor pi marcato e pervasivo il ruolo di Parigi e Berlino nella governance dell’Ue, in vista di una riforma di alcuni suoi trattati e della definizione di nuove direttrici di marcia. Ma con un cambio di timoniere nella cabina di regia: con la Francia, questa volta, ad agire da “cocchiere”, per dirla con un’espressione cara a Franois Mitterrand, che non aveva mai dismesso, dopo la riunificazione tedesca, l’idea che l’Eliseo dovesse continuare a fare da guida politica e culturale nell’itinerario dell’Europa comunitaria in senso intergovernativo (attraverso il sistema delle “cooperazioni rafforzate”) e non federale.

D’altronde, Macron si trova in grado di esercitare funzioni e prerogative, nell’ambito del proprio Paese, assai pi ampie e incisive rispetto a quelle dei suoi partner, grazie alla Costituzione e al meccanismo elettorale. Ci che gli consente anche di muoversi con notevole scioltezza nello scacchiere mondiale. Mentre per Angela Merkel sar difficile ripristinare la preminenza acquisita in passato dalla Germania, all’insegna della rigorosa politica di austerit di Wolfgang Schable e della sua personale autorevolezza e abilit tattica. Sta di fatto che, tra gli ultimi mesi del 2017 e le prime settimane del nuovo anno, l’inquilino dell’Eliseo ha dato prova di una singolare intraprendenza e di un robusto dinamismo su un vasto scenario internazionale. Non c’ stato alcun fronte geo-politico ed economico dove egli non sia intervenuto direttamente, in base a una strategia mirante al conseguimento di un successo di prestigio personale o di buoni affari per la propria economia nazionale. E ci, avvalendosi in parte dello spazio lasciato scoperto da Londra dopo la Brexit e dalla Germania in stand by, ma contando pur sempre tanto sullo status di potenza nucleare della Francia nonch sui legami mai dissoltisi del tutto con i suoi ex possedimenti coloniali africani. Con la Cina di Xi Jinping, la Russia di Vladimir Putin e la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, Macron si presentato come un interlocutore sagace per un dialogo costruttivo e proficuo.

Inoltre ha proposto la sua mediazione per la ricerca, all’occorrenza, di soluzioni politiche stabilizzatrici o per la messa a punto di particolari progetti strutturali di sviluppo, nel suo giro di relazioni con l’Arabia Saudita, il Libano, il Qatar e altri Emirati, l’Iran, i Paesi francofoni dell’Africa occidentale e i due governi duellanti libici.

Nell’ambito di questa sua ambiziosa strategia versatile e multilaterale (in cui figura anche un orientamento di Parigi tendente a una revisione delle politiche sull’immigrazione in termini pi selettivi) non poteva mancare pure l’interesse di Macron a includere l’Italia nella sua sfera d’azione.

Certamente, troppo presto per capire in che cosa dovrebbe consistere concretamente, a bocce ferme, il “trattato del Quirinale” da lui proposto a Paolo Gentiloni durante la sua recente visita a Roma. Ma dato percepire fin d’ora quale dovrebbe essere il suo fil rouge, stando alla svolta perseguita da Macron per un’Europa “a trazione francese”.

Sebbene il nostro Paese non sia pi oggi il fanalino di coda della Ue e la Francia abbia da risolvere non pochi problemi interni, continuiamo tuttavia ad accusare un handicap fondamentale come un enorme debito pubblico e a essere esposti a inevitabili moniti da parte di Bruxelles; per di pi, nel caso specifico dei nostri rapporti con i cugini transalpini, essi sono andati sovente a corrente alternata, per via di alcune controverse incursioni compiute da vari Gruppi d’interesse francesi in importanti settori industriali e finanziari della Penisola.

Non vorremmo perci che l’apertura promessa da Macron di un coinvolgimento dell’Italia nel quadro di un rinnovato asse franco-tedesco (ammesso, naturalmente, che l’esito delle elezioni di marzo valga ad assicurare la nostra governabilit e a neutralizzare una deriva populista e antieuropeista) si traducesse in pratica, alla fin fine, in un rapporto sussidiario e ancillare, e non gi a pieno titolo.

