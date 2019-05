Se il Dow Jones cambia rotta 29 volte in un giorno

La riscossa dopo la disfatta. Ma soprattutto, ancora, protagonista a Wall Street e' la nuova volatilita', che in due sedute ha frantumato la calma che aveva a lungo governato mercati in ascesa.

Gli indici azionari americani oggi metteranno alla prova la tenuta del recupero inscenato martedi', al termine d'una seduta caratterizzata da oscillazioni del Dow Jones di oltre mille punti tra ribassi e rialzi. A conti fatti - e dopo 29 brusche inversioni di rotta, tra segno positivo e negativo, in una sola giornata - il Dow ha realizzato il quarto guadagno di sempre in termini di punti, 567, pari al 2,3%, all'indomani del peggior declino. Il Nasdaq ha preso il 2,13% e il Nasdaq l'1,74 per cento. La giornata di mercoledi' si e' aperta sulle piazze asiatiche evidenziando a sua volta recuperi che hanno raccolto il testimone da Wall Street, con il Nikkei giapponese in rialzo di circa il 3 per cento.



La marcia di ieri dei mercati americani, che ha accelerato nell'ultima ora di scambi, ha visto protagonisti titoli tecnologici quali Apple, regina della market cap, con un balzo di oltre il 4%, e Amazon, che ha preso il 3,8 per cento. Disney e' salita dell'1,4% durante la seduta e del 2,4% nel dopo mercato spinta da una trimestrale migliore delle attese. Nove degli undici indici settoriali dell'S&P 500 hanno mostrato rialzi, accanto all'hi-tech anche i consumi discrezionali e i materiali di base.

Il clima e' rimasto tuttavia segnato da nervosismo, con molti investitori individuali che, in presenza di elevati volumi di traffico, hanno anche trovato difficolta' ad accedere online ai loro conti online e a eseguire operazioni. Prima di ritrovare slancio, il Dow Jones era scivolato in territorio di correzione, con ribassi del 10% dai massimi di gennaio. E gli analisti avvertono che la lo spettro di nuovo scosse non e' svanito.



L'indice della paura e volatilita' Vix ha moderato il suo andamento, scivolando del 20% martedi'. Ma era reduce da una impennata del 116%, un record, avvenuta lunedi'. Se alle spalle dell'escalation di tensioni Wall Street ci sono incertezze su inflazione e tassi, il ritorno improvviso di violente oscillazioni e' stato tale da mettere in crisi uno dei “trade” diventati piu' popolari, lo short proprio sulla volatilita', vale a dire su una sua continua assenza. Nomura ha archiviato un prodotto legato al Vix - il Next Notes S&P 500 VIX Inverse ETN - dopo un tracollo del suo valore di oltre l'80 per cento. Credit Suisse ha annunciato che liquidera' uno strumento simile, lo Xiv creato nel 2010, il prossimo 21 febbraio. Investitori colti in contropiede su queste scommesse hanno esacerbato il malessere in Borsa.



La bufera sui mercati e' stata nelle ultime giornate amplificata del ruolo di protagonista ormai del trading computerizzato e ad alta velocita', guidato da algoritmi e dai loro creatori, i cosiddetti “quants”. Anche i popolari fondi ETF, i fondi collegati a indici o panieri di asset, operano con algoritmi. Alcuni operatori ritengono che il momento di ribassi possa finire rapidamente, una volta scontate le vendite automatiche, e che una vera correzione non sia ancora matura. Altri ritengono che il mercato stia invece entrando in una fase nuova, piu' incerta e rischiosa.

