Brexit, Barnier avverte Londra: non dia per scontata la transizione

BRUXELLES – Il negoziato tra Londra e Bruxelles sull'uscita del Regno Unito dall’Unione attraversa un momento morto, drammaticamente pericoloso per il futuro delle trattative e per gli stessi rapporti tra le parti. Al termine di una settima tornata negoziale, il capo-negoziatore europeo Michel Barnier non ha nascosto oggi il suo disappunto per la posizione britannica sull’accordo di transizione dopo che Londra ha criticato vari aspetti della bozza di intesa presentata questa settimana.

Linea dura di Barnier

«Questa tornata negoziale doveva essere ai nostri occhi una tornata di rilancio delle trattative», ha detto qui a Bruxelles l’ex commissario europeo, ammettendo che così non è stato. Le parti non sono riuscite ad avanzare concretamente né sulla finalizzazione dell’accordo di divorzio, oggetto di un’intesa solo preliminare in dicembre; né soprattutto sull’accordo dedicato a un periodo di transizione, da applicare dopo l’uscita del Paese dall’Unione il 30 marzo del 2019. Quest’ultima intesa «non è acquisita», ha avvertito Michel Barnier in una conferenza stampa. L’uomo politico ha ammesso che il Regno Unito non è d’accordo con alcuni aspetti «di sostanza», e se ne è detto «sorpreso» tenuto conto della «logica della nostra proposta».





COME SARÀ EUROPARLAMENTO POST BREXIT

Secondo i Ventisette, durante la transizione - ossia dopo Brexit e prima dell’entrata in vigore di un futuro accordo di partenariato - Londra dovrebbe applicare tutto l’acquis communautaire senza poter partecipare alle riunioni ministeriali.

Le modifiche chieste da Londra



La Gran Bretagna ha chiesto modifiche alla bozza comunitaria. La prima riguarda i pieni diritti dei cittadini: questi, secondo Londra, non dovrebbero essere applicati agli europei che giungono nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019, ma solo ai residenti precedenti. Londra vuole anche potersi opporre alla applicazione di nuove regole comunitarie nella fase di transizione. Infine, il Paese è contrario a sanzioni europee nel caso di non rispetto dell’intesa.

«Il Regno Unito vuole trovare un accordo sulla fase di transizione entro marzo – ha notato Michel Barnier –. Tuttavia se queste differenze dovessero persistere, vi sarà (…) un problema. Spero che potremmo risolvere queste divergenze in occasione del prossimo round negoziale» (per cui manca ancora una data). Il periodo di transizione è stato chiesto dalla Gran Bretagna (che in una nota tecnica ha anche chiesto ai Paesi terzi di applicare durante questo periodo i 750 trattati firmati dall’Unione).

L’intricato nodo irlandese



La partita è complicata dalle difficoltà a finalizzare l’accordo di divorzio. In particolare le parti non riescono a trovare una soluzione sulla frontiera tra le due Irlande. Le parti vogliono preservare l’economia dell’intera regione, ma ciò è nei fatti molto difficile se Londra rifiuta di partecipare al mercato unico con tutte le condizioni del caso. Il rischio è infatti di assistere alla nascita di un vero confine, che nessuno vuole. Michel Barnier ha parlato di soluzione che deve essere «chiara, precisa e non equivoca».

Poiché l’accordo di divorzio è la premessa giuridica su cui poggerà l’intesa sulla fase di transizione ex articolo 50 dei Trattati, si capisce come il negoziato stia attraversando una fase complessa e dall’esito incerto. A questo si aggiunge il fatto che il governo May non ha ancora precisato quale tipo di accordo di partenariato intende avere con l’Unione dopo la fine della fase di transizione. A questo riguardo, Bruxelles ha pubblicato giovedì le conseguenze di Brexit per il mondo finanziario.

Anche se un accordo di partenariato fa comodo ad entrambe le parti, aleggia sempre il terribile rischio di una Brexit senza paracadute. Il clima è pessimo, fosse solo per le incertezze politiche in cui versa il governo May. Il capo-negoziatore britannico Davd Davis ha definito “poco giudizioso” da parte europea il prevedere sanzioni nel caso di mancato rispetto dell’accordo sulla fase di transizione. Michel Barnier ha risposto oggi che «non vi è un minuto di tempo da perdere» per trovare una intesa.

