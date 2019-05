Airbnb si allea con la charity company Polaris per combattere la prostituzione in appartamento

Airbnb ha deciso di combattere attivamente i “bordelli pop-up”, un fenomeno la cui diffusione comincia a preoccupare i dirigenti della società di affitti a breve termine. E lo fa alleandosi con la charity company statunitense Polaris, che lotta contro le forme di moderna schiavitù, prostituzione compresa.

I bordelli pop-up sono appartamenti che per brevi periodi ospitano prostitute. Negli ultimi anni vanno diffondendosi un po' ovunque nel cosiddetto “primo mondo”, ma sono presenti soprattutto dove la prostituzione tradizionale è fuorilegge o, come in Italia, è illegale il suo sfruttamento. I bordelli pop-up sono ovviamente favoriti da quelle forme di affitto, come quelle gestite da intermediari come Airbnb, dove per forza di cose i controlli sono meno stringenti rispetto a un contratto di affitto a lungo termine tradizionale.



La collaborazione



Per eradicare questo fenomeno la società di San Francisco ha deciso di rivolgersi a Polaris, charity company che tra gennaio 2015 e settembre 2017 ha identificato almeno 2.680 vittime di schiavitù – principalmente sessuale - negli hotel e motel degli Stati Uniti. I sistemi di analisi degli abusi di Airbnb, come lo screening di ogni ospite delle case in affitto gestite dalla società, verranno quindi combinati con i dati in possesso di Polaris per individuare nel minor tempo possibile eventuali abusi. «Stiamo adottando un approccio moderno per combattere la schiavitù sfruttando le nostre conoscenze per individuare e bloccare in anticipo potenziali fenomeni di sfruttamento», ha dichiarato Nick Shapiro, responsabile globale della gestione del rischio di Airbnb.

«Lo sfruttamento e il traffico di donne e ragazze sono ancora troppo comuni nella nostra società. Vogliamo utilizzare tutta la nostra ampia rete per contribuire allo sforzo di porre fine una volta per tutte a questo fenomeno», ha continuato Shapiro. «La sharing economy e società come Airbnb offrono nuovi modi per incrementare la lotta contro la schiavitù contemporanea», ha sottolineato Brandon Bouchard, portavoce della Polaris.



Un fenomeno in crescita

Lo scorso anno l'aumento del numero di bordelli pop-up su siti per l'affitto a breve termine come Airbnb ha attirato l'attenzione dei magistrati del Regno Unito: un fenomeno che sembra diffondersi sempre di più anche negli Stati Uniti. Secondo i numeri della International Labour Organization, organizzazione delle Nazioni Unite, nel 2016 circa 25 milioni di persone nel mondo sono state intrappolate nel lavoro forzato o nello sfruttamento sessuale.

