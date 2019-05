Coree, le speranze di disgelo rischiano di spegnersi insieme alla fiaccola olimpica

Il weekend di chiusura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang fa segnare, secondo il barometro politico-diplomatico, un ritorno della tendenza al gelo dopo le calorose schiarite che avevano caratterizzato l’avvio dei Giochi: alla positiva ripresa del dialogo intercoreano in termini anche inattesi si contrappone una doccia fredda sulle speranze suscitate dalla ”tregua olimpica”, determinata dall’annuncio di Donald Trump del «più vasto pacchetto di sanzioni» contro il regime di Pyongyang (che potrebbe avere una reazione aspra, già anticipata peraltro dall’ira espressa ieri da Pechino).

Uno sviluppo peraltro preannunciato alla vigilia dei giochi dallo stesso vicepresidente Mike Pence, il che aveva tra l’altro fatto saltare la prospettiva di un suo breve incontro con la delegazione nordcoreana. Probabile, quindi, che l’arrivo a Seul di Ivanka Trump per le cerimonie di chiusura non offra alcun significativo spunto politico-diplomatico. Trump è tornato a minacciare il passaggio a una imprecisata ma minacciosa “fase due” se le sanzioni non dovessero funzionare. Una fase che sarebbe brutale e “very unfortunate” per il mondo, ha aggiunto il presidente.

Il lato positivo

Per tutto il 2017 il successo delle Olimpiadi era stato in forse, dopo le continue provocazioni missilistiche e nucleari del Nord accompagnate da venti di guerra, evocate dalle reciproche minacce e insulti scambiati tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Molti Comitati olimpici avevano ipotizzato seriamente di non inviare gli atleti a poche decine di chilometri dal confine più militarizzato al mondo. Ma poi il discorso aperturista di Capodanno di Kim ha spianato la strada alla partecipazione di atleti nordcoreani, che hanno sfilato con quelli del Sud alla cerimonia inaugurale sotto un’unica bandiera. E se la squadra femminile congiunta di hockey ha conseguito risultati sportivi deludenti, ha comunque rappresentato un simbolo della ricerca di pace e unità.

L’arrivo al Sud di una folta delegazione dal Nord ha accompagnato e sancito la ripresa di un dialogo anche al di là delle questioni relative ai Giochi. Il tutto è culminato alla Blue House di Seul dove la sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, ha consegnato al presidente sudcoreano Moon Jae-in l’invito a recarsi a Pyongyang per quello che sarebbe il primo vertice bilaterale dal 2007. Sviluppi imprevedibili fino a poche settimane prima.

Questioni irrisolte

Ma se le Olimpiadi hanno aperto una schiarita nelle relazioni intercoreane, non hanno minimamente smussato i contrasti tra Pyongyang e Washington, inconciliabili quanto prima mentre il regime nordcoreano starebbe riuscendo a mettere un cuneo tra Seul (interessata al dialogo) e Washington. Kim non manifesta alcuna intenzione di sedersi a un tavolo di trattative su un’agenda che contemplerebbe uno stop ai programmi militari e, alla fine, lo smantellamento del suo arsenale nucleare. Così Washington continua a non escludere l’opzione militare per evitare che la Corea del Nord perfezioni i suoi armamenti fino a poter colpire l’intero territorio statunitense con missili balistici dotati di testate atomiche. E intanto a Seul il presidente Moon ha ricevuto molte critiche, dall’interno e dall’estero, per aver dimostrato troppa disponibilità di fronte al ramoscello di ulivo offertogli da Kim.

Le nuove sanzioni americane

A complicare il quadro, la portata extraterritoriale delle nuove sanzioni unilaterali annunciate dagli Usa potrebbe inasprire i rapporti di Washington con Pechino e Mosca, giro di vite che rischia di far saltare il dialogo appena rinato e la prospettiva di un summit. Per Washington non conterà la nazionalità dei soggetti coinvolti, né la località in cui si svolgeranno le azioni contestate: chiunque sarà sorpreso ad agevolare in qualsiasi modo i commerci verso o dalla Corea del Nord - anche supportando oggettivamente le manovre ingannevoli con cui Pyongyang cerca di aggirare le sanzioni internazionali - incapperà nei rigori dell’amministrazione Usa, si tratti di compagnie assicurative o di trasporto, registri navali o istituzioni finanziarie. Le sanzioni verranno sostenute dall’espansione dello sforzo di intercettazione delle navi sospettate di violarle trasportando armi e componenti o altro materiale proibito in direzione Pyongyang. Quasi un blocco navale da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati nella regione- Giappone, Corea del Sud, Australia.

Avvertimento al mondo intero

L’insidiosità delle nuove sanzioni unilaterali sta dunque nell’estensione dell’arco della giurisdizione Usa: riguardano potenzialmente il mondo intero più che soggetti nordcoreani (già inclusi in precedenza nel perimetro sanzionatorio). Ne è una dimostrazione la “blacklist” annunciata ieri, che include navi registrate o battenti bandiera di numerosi Paesi terzi come Cina, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Isole Marshall, Tanzania, Panama e isole Comore. Il monito dell’Office of Foreign Assets Control del Tesoro è più chiaro che mai, accompagnato dall’elenco delle pratiche ingannevoli messe in atto dai nordcoreani per violare le risoluzioni dell’Onu: dall’alterazione fisica dell’identificazione delle navi ai trasferimenti da un’imbarcazione all’altra in alto mare o nei porti, dalla falsificazione di documentazione relativa al cargo o alla nave fino alla disattivazione o manipolazione del sistema automatico di identificazione in mare.

Vengono anche suggeriti rimedi minimi che tutti sono tenuti ad attuare per mitigare il rischio di incappare nelle sanzioni americane. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha sottolineato che il target sono «tutte le strade illecite» con cui Pyongyang cerca di sottrarsi alle sanzioni: «Il presidente ha messo in chiaro alle società di tutto il mondo che, se scelgono di agevolare il finanziamento delle ambizioni nucleari nordcoreane, non faranno business negli Usa».

L’ira di Pechino

All’annuncio di Trump ieri la Cina ha reagito molto duramente: il governo di Pechino, ha dichiarato il ministero degli Esteri, ha sempre rispettato le risoluzioni americane sulla Corea impedendo ai propri cittadini di violarle: «Ma la Cina è fermamente contraria a sanzioni unilaterali americane e a una “giurisdizione a lungo raggio” contro entità o cittadini cinesi». Proseguendo su questa strada Washington rischia di «danneggiare la cooperazione bilaterale». Prima ancora che la fiaccola si spenga, la tregua olimpica a PyeongChang sembra un ricordo lontano.

