Politica e inchieste, la prova della Bce

Un politico di professione come vicepresidente, un consigliere indagato: cosa cambia per la Bce? Nulla, se la sua governance si mostrerà all’altezza del suo compito.

Che è quello di evitare che fattori esterni – come il “rischio politica” o il “rischio inchieste” – possano destabilizzare la regola condotta della politica monetaria. Nei giorni scorsi i riflettori dei media si sono accesi sulla Bce contemporaneamente, ma per due ragioni diverse.

Da un lato è stato ufficializzato il fatto che il prossimo vicepresidente sarà un politico, vale a dire Luis de Guindos, spagnolo, ministro dell’Economia dal 2011. Dall’altro lato, Ilmars Rimsevic, governatore della banca centrale lettone e membro del comitato esecutivo della Bce, è sotto indagine dalla autorità anticorruzione del suo Paese. I commenti hanno sollevato un serie di interrogativi, riassumibili in una sola domanda: è a rischio l’indipendenza e la reputazione della Bce? La risposta è no, almeno in linea di principio, in base a due ordini di considerazioni.

La prima riguarda il ruolo che le preferenze di un membro del consiglio di una banca centrale – e in più vice presidente – possano giocare nel condizionare le scelte collettive della banca stessa. Negli ultimi anni l’analisi economica ha offerto tutta una serie di studi che approfondiscono tale ruolo, nonché le sue determinanti. La domanda principale è quali saranno le preferenze di de Guindos, e se peseranno. Riguardo alle preferenze, di solito si distinguono due categorie, rispetto al peso che danno all’obiettivo di tutelare la stabilità monetaria, contrapponendo i falchi – più sensibili – alle colombe – meno sensibili.

Ma più recentemente sono apparse almeno altre due categorie. Ci sono i piccioni, vale a dire quei banchieri centrali che tendono a non decidere, perché è meno rischioso; ma ci sono anche quelli che potremmo battezzare gli uccelli lira – volatili che in natura sono in grado di cambiare il loro richiamo – cioè i banchieri centrali che tendono a modificare continuamente le loro preferenze, a seconda delle convenienze contingenti (il termine inglese è meno elegante: scambisti). Inoltre sono state investigate le ragioni per spiegare il profilo delle preferenze più o meno avverse al rischio inflazione. Per gli Stati Uniti, sono stati individuati almeno tre fattori. In primo luogo, la storia personale: l’aver vissuto personalmente – o non vissuto – storie di alta inflazione – o all’inverso di alta disoccupazione. In secondo luogo, il tipo di formazione universitaria ricevuta. Infine, la possibile riconoscenza al partito – o al politico – a cui il banchiere centrale può dovere la sua elezione.

E qui veniamo al pregiudizio che de Guindos si porta dietro: essere appunto un politico. Ma il rischio di condizionamento è una malattia non esclusiva dei politici di professione: può colpire anche i burocrati - come i banchieri centrali – o gli accademici – se anche banchieri centrali. Al rischio di preferenze condizionate dalla politica c’è un solo antidoto: una buona governance della banca centrale. Da questo punto di vista, la Bce è forse la banca centrale più ricca di anticorpi. Il suo mandato è definito ed esplicito, come pure il ruolo e la responsabilità dei suoi banchieri centrali – il loro agire deve essere mosso dagli obiettivi dell’Unione, non dei singoli stati membri. L’elezione di de Guindos – come di ogni altro membro del consiglio Bce – diventa allora un nuovo banco di prova per mostrare che la governance della Bce è impermeabile al rischio di condizionamenti esterni, che siano quelli della professione, ovvero della nazionalità. Allo stesso modo, la reputazione di una banca centrale non deve essere intaccabile da episodi che colpiscono suoi singoli membri per ragioni indipendenti dal loro ruolo di responsabili della politica monetaria europea, come è il caso del governatore della banca centrale lettone. Purtroppo in questi anni i rischi reputazionali sono aumentati, perché è aumentato il coinvolgimento dei banchieri centrali nelle responsabilità di vigilanza bancaria. Quando il banchiere centrale è anche un vigilante bancario, i rischi reputazionali per la politica monetaria aumentano. Da questo punto di vista, oggi la Bce è soggetta al rischio reputazionale per due ragioni diverse: perché alcuni suoi membri sono vigilanti bancari nel proprio perimetro nazionale (come è il caso lettone); perché dal novembre 2014 anche la Bce ha responsabilità di vigilanza bancaria. Il tema reputazionale dovrebbe essere ben presente quando si ragiona dei poteri da assegnare ai banchieri centrali. Sotto questo aspetto – ad esempio – chiedere – anche alla luce di una altra vicenda lettone – poteri antiriciclaggio europei per la Bce è un azzardo. Chiedere la centralizzazione europea dell’antiriciclaggio ha motivazioni robuste, che nulla hanno però a vedere con spingerle nel perimetro della banca centrale. L’eccesso di poteri non fa bene alle istituzioni, anche se può piacere ai rispettivi burocrati.

© Riproduzione riservata