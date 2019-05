Da Roma a Londra decolla lo shopping sostenibile

Salvare l'ambiente? Si può. Anche a piccoli passi. È per questo che il futuro del pianeta dipende anche da piccole azioni quotidiane. Perfino da come si fa lo shopping. Per salvaguardare insieme la salute e l'ambiente, ogni mossa conta, in ogni settore: dal cibo ai vini biologici alle innovazioni high tech, dagli studi di green economy al commercio equo e solidale. Ecco perché piccole storie di successo in diversi ambiti possono insegnarci a vivere in maniera più responsabile. E sostenibile.

Gli esempi non mancano nel Belpaese. Romasostenibile.it raccoglie un ventaglio di proposte su luoghi e attività della Capitale (e della Provincia) che promuovono la sostenibilità: dai principali mercati contadini - come i ‘Mercati di Campagna Amica' dove comprare frutta e verdura, pane, carne, salumi e formaggi (tutto a filiera corta) - ai negozi di abbigliamento e arredamento come Retro-Officina, un laboratorio in zona Tuscolana, che offre un'alternativa a chi desidera vestire o arredare in maniera ecosostenibile; fino ai banchi nei mercati come il ‘Vegan Store' al box 83 del Nuovo Mercato di Testaccio che vende prodotti 100% vegetali e cosmesi naturale rigorosamente cruelty free. Ci sono poi gli outlet di arredamento ecosostenibile, le aziende agricole e i ristoranti che lavorano prodotti coltivati nel rispetto del territorio, nonché agriturismi, alberghi e case vacanza.

A proposito di tecnologia sostenibile invece, nel cuore di Londra - in una traversa di Oxford Street (uno dei centri commerciali più frequentati d'Europa) -, ha preso vita un progetto rivoluzionario: Bird Street è diventata un modello di sostenibilità grazie ad una pavimentazione che genera energia sotto la pressione dei passi di migliaia di pedoni intenti nello shopping. La tecnologia Pavegen produce all'incirca 5 watt per ogni passo, energia che viene poi immagazzinata in una batteria e utilizzata di giorno per riprodurre i cinguettio degli uccellini e la sera per l'illuminazione dei negozi. Per combattere l'inquinamento atmosferico a Bird Street sono state installate anche le panchine CleanAir, che purificano l'aria non solo grazie a una serie di ventilatori ma anche a una speciale pittura, la Airlite, che contemporaneamente filtra l'aria e fornisce una valida protezione contro i batteri nocivi.

Rimanendo in Gran Bretagna, ma spostandosi nella contea di Somerset, troviamo ‘The Frome Independent': un mercato totalmente indipendente che ha fatto della piccola cittadina di Frome un fiorente centro d'affari con circa settecento commercianti che ogni prima domenica del mese (da marzo a dicembre) invadono le strade con cibi e bevande tipici della campagna inglese, tessuti, ceramiche, oggetti di design, abiti e accessori vintage. Street food di altissima qualità, insieme a bar alla moda e ristorantini, fanno del mercato il luogo ideale dove fare scorta di buon cibo, sano e home made: così piacevole da attirare 80 mila visitatori l'anno. Fondato e tuttora diretto da Gavin Eddy – ex specialista di banche d'investimento che ha lasciato la City di Londra nel 2007 - ‘The Frome Independent' ha di fatto trasformato Frome in una cittadina con credenziali culinarie importanti, invasa - ma senza auto - da migliaia di persone ogni mese. Da provare l'App gratuita Pixie, messa a punto da un team locale appassionato di business creativo, che permette di pagare senza contanti beni e servizi, guadagnando punti fedeltà da spendere in qualsiasi azienda indipendente di Frome.

Sul fronte del riciclo è all'avanguardia il centro commerciale ReTuna Återbruksgalleria aperto nel 2015 in Svezia. Primo centro del riciclaggio al mondo, al grido di ‘la tua spazzatura è il tesoro di qualcun altro', i quattordici negozi di ReTuna raccolgono vecchi oggetti ai quali donano una nuova vita attraverso la riparazione o il riuso creativo. Giocattoli, mobili, vestiti, oggetti

decorativi o elettronici vengono venduti una volta riparati o riconvertiti. Il business, gestito dalla municipalità della cittadina di Eskilstuna, sta funzionando e il progetto aspira a funzionare anche come veicolo di educazione pubblica con l'organizzazione di eventi e workshop tematici incentrati sulla sostenibilità. Anche qui al cibo è riservato uno spazio importante: al Cafè Returama il menu è bio, con molte proposte vegetariane. A pochi chilometri di distanza, sull'altro lato del fiordo, la cittadina di Vasteras si fa carico di quel che l'industria dell'abbigliamento di massa non riesce a smerciare: bruciando nella sua centrale elettrica Malarenergi AB i vestiti difettosi scartati della catena H&M (15 tonnellate nel 2017). Anche la produzione industriale può essere sfruttata in modo ecologico.

